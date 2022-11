Saamelaiskäräjät on päätynyt aiempaa suuremmalla enemmistöllä kannattamaan hallituksen lakiesitystä saamelaiskäräjälain muuttamisesta.

Käänne, jota kuvataan merkittäväksi, tapahtui esitystä aiemmin vastustaneen saamelaiskäräjien edustajan Anu Avaskarin ehdotettua kompromissiratkaisua. Avaskari esitti 10 jäsenen kannattamana, että saamelaiskäräjälain 10. pykälän muotoilua saamelaiskäräjien kokoonpanosta päivitetään saamelaisten kotiseutualueen kuntakiintiön osalta.

Esityksen mukaan saamelaiskäräjillä tulee olla vähintään kaksi jäsentä ja yksi varajäsen Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnasta sekä Sodankylän kunnan Lapin paliskunnan alueelta. Loput 13 jäsentä valittaisiin äänimäärän perusteella, kuitenkin siten, että vähintään viiden jäsenen on oltava saamelaisten kotiseutualueelta.

Voimassa olevaan lakiin verrattuna kuntakiintiöt laskisivat yhdellä jäsenellä per kunta, mutta saamelaisten kotiseutualueelta valittaisiin jatkossa yksi jäsen enemmän kiintiöillä. Avaskarin esitys voitti hallituksen esityksen tuloksin 15-0 (4 tyhjää ääntä), mutta kolme jäsentä jätti päätöksestä yhteisen eriävän mielipiteen.

”Saamelaiskäräjät on tehnyt päätöksen, jonka ytimessä on kysymys alkuperäiskansan itsemääräämisoikeuden toteutumisesta. Saamelaiskäräjien suuri enemmistö on tuloksella 15-3 saamelaiskäräjälakiesityksen takana, ja toivon myös, että muut kunnioittavat tätä päätöstä”, sanoo saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, joka on jo aiemmin ollut lakiesityksen kannalla.

Saamelaiskäräjien kokous myönsi hallitukselle valtuudet edistää lakiehdotusta ja tarvittaessa neuvotella muutosehdotuksista, mikäli asiaa ei voida sen kiireellisyyden takia tuoda uuteen saamelaiskäräjien kokoukseen.

”Toivottavasti kaikki kansanedustajat ja koko suomalaisyhteiskunta ovat saamelaiskäräjien tukena ja kunnioittavat oikeuttamme päättää omista asioistamme”, Juuso sanoo Saamelaiskäräjien tiedotteessa.

Suomen valtion on todettu voimassa olevan saamelaiskäräjälain osalta toistuvasti rikkoneen kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia esimerkiksi saamelaisten itsemääräämisoikeuden suhteen. Lakia on yritetty uudistaa jo kolmella hallituskaudella.

Saamelaiskäräjien jäsen Pirita Näkkäläjärvi kiittää Twitterissä edustaja Avaskaria kompromissiesityksestä.

Hallituksessa keskusta asettui vastustamaan lakiesitystä, minkä lisäksi sitä on vastustettu oppositiossa. Suurin oppositiopuolue kokoomus ei kuitenkaan ole lyönyt lukkoon kantaansa. Twitterissä mietitään, muuttuuko vastustajien näkemys nyt, kun saamelaiskäräjien selvä enemmistö on esityksen puolella.

”Hyvin vähälle huomiolle on jäänyt tämä uusin käänne saamelaiskäräjälaissa. Argumentit vastustaa esitystä taitavat olla nyt todella vähissä. Saamelaiskäräjät hyväksynee esityksen laajemmalla tuella kuin odotettiin”, kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas) kirjoitti Twitterissä ennen äänestystä.

”Saamelaiskäräjät kääntyi selvästi aiempaa vahvemmin saamelaiskäräjälaki-ehdotuksen taakse. Merkittävä käänne. Kiinnostaa kuulla, miten keskusta ja kokoomus asemoituvat nyt”, kirjoittaa maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.

LUE MYÖS: