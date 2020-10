Oppositiopuolue perussuomalaisilla on kasassa jo 2500 kuntavaaliehdokasta, kertoo Kuntalehti. Määrä on enemmän kuin muilla puolueilla, sillä esimerkiksi keskustalla on nyt kasassa 1900 ehdokasta, sdp:llä reilut 2100, kokoomuksella 1700 ja vihreillä lähes tuhat.

Viime kuntavaaleissa perussuomalaisilla oli noin 3800 ehdokasta. Ensi vuoden kuntavaalien ehdokastavoite on peräti 6000–6500 ehdokasta, puolue kertoo Kuntalehdelle. Perussuomalaiset on kiertänyt tänä syksynä aktiivisesti Suomea ehdokashankinnan merkeissä.

Perussuomalaisten joensuulainen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Jussi Wihonen sanoo lehdelle, että oppositioasema hyödyttää puoluetta.

”Nyt meille tullaan tuolla toreilla suoraan sanomaan, että he haluavat lähteä ehdolle kuntavaaleihin. Ihan pystymetsästä tulevia ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin politiikassa olleet mukana. Ihmisten ärsytyskynnys on nyt ylitetty. Myös nuoria on näkynyt aiempaa enemmän liikkeellä”, Wihonen arvioi Pohjois-Karjalan tilannetta.

Vihreillä on nyt kasassa lähes tuhat ehdokasta, kun viime kuntavaaleissa puolueella oli kaikkiaan 2600 ehdokasta.

”Tilanne näyttää hyvältä ja ehdokashankinta näyttää etenevän nopeammin kuin neljä vuotta sitten”, vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen kommentoi.

Keskustalla oli viime vaaleissa yli 7000, sdp:llä yli 6000 ja kokoomuksella lähes 6000 ehdokasta.

LUE MYÖS: