Moniottelija. Kevin Gaskell on bisnesuransa ohella vallannut useita maailman korkeimmista vuorista ja kävellyt sekä pohjois- että etelänavalle. Seuraavaksi hän aikoo poikansa kanssa soutaa Atlantin yli.

Monissa liemissä keitetty brittiläinen autoalan vaikuttaja Kevin Gaskell näkee omistusauton kulta-ajan olevan takana.

Tulevaisuudessa omistamista tärkeämpi kysymys on hänen mukaansa liikkumisen palveluiden moitteeton saatavuus.

”Tämä on sukupolvikysymys. Tulevat polvet eivät enää näe mitään hohtoa auton omistamisessa, heille auto on enemmänkin liikkumisen väline”, Autoalan vuotuisessa tapahtumassa Finlandia-talolla torstaina puhunut Gaskell arvioi.

Hallitusammattilaisena ja yrittäjänä nykyisin toimiva Gaskell on vaikuttanut useilla merkittävillä autoteollisuuden näköalapaikoilla.

Hän on toiminut muun muassa sellaisten premium-brändien kuin Porschen, BMW:n ja Lamborghinin toimitusjohtajana Britanniassa.

Hänen mukaansa kulutustottumusten muutoksilla tulee olemaan syvällisiä vaikutuksia koko autoalalle. Samaan suuntaan vie myös alaa ravisteleva mallivalikoimien sähköistäminen.

”Muutokset tulevat olemaan erittäin merkittäviä. Ensinnäkin autojen ja varaosien läpivirtaus tulee hidastumaan”, hän ennakoi.

Toisaalta hän ennustaa autojen jälleenmyyntiketjun mittavaa rakennemuutosta.

”Kun nykyistä jälleenmyyntiketjua vertaa sadan vuoden takaiseen, ne muistuttavat rakenteeltaan hyvin paljon toisiaan. On myyntiosasto, huoltopalvelut ja varaosapalvelut, mutta tämä rakenne tulee muuttumaan”, hän ennakoi.

”Tulevaisuudessa samoja palveluita ei enää tarvita. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi sähköautot eivät enää tarvitse samankaltaista ylläpitoa ja huoltoa kuin polttomoottoriautot”, hän sanoo.

Muutos voi yllättää vauhdillaan

Vaikka sähköistämisen tiellä on esteitä, muutos voi lopulta yllättää vauhdillaan. Gaskell ottaa esimerkiksi Suomen, jossa eri arvioiden voisi olla 250 000–850 000 sähköautoa ensi vuosikymmenen loppupuolelle tultaessa.

Maantieteellisesti pitkien etäisyyksien maassa hän näkee kynnyskysymyksenä autojen toimintasäteen.

”Suurin muutos tulee siinä vaiheessa, kun autonvalmistajat kertovat kykenevänsä valmistamaan 500 kilometrin toimintamatkaan yltäviä akkuja. Sen jälkeen ei enää ole syytä jättää sähköautoa ostamatta”, hän sanoo.

Ajallisesti Gaskell rajaa sähköautoja koskevan murroksen ja läpimurron kahteen seuraavaan vuosikymmeneen

”Seuraavien kahden vuosikymmenen aikana muutos tulee olemaan todella syvällinen ja se tulee samalla olemaan nopeampi kuin kukaan osaa odottaa.”

Gaskell pitää vaihtoehtoisten voimanlähteiden esiinmarssia välttämättömänä mutta myös toivottavana asiana.

”On ilman muuta oikein leikata päästöjä. Ja niin kauan kun sähköautojen energia on puhdasta, kaikki on hyvin. Toista on, jos energia tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla”, hän sanoo.

Sen sijaan autonomisen liikenteen tulo vie hänen arvionsa mukaan kauemmin.

Porsche-fani

Suosikkiautoaan Gaskell pohtii huomattavan pitkään. Vihdoin hän tunnustautuu Porschen klassisen 911-mallin faniksi.

Polttomoottorilla varustetun ikisuosikin tulevaisuus on ollut jopa pienessä valinkauhassa, kun myös Porsche on alkanut ohjelmallisesti sähköistää mallivalikoimaansa.

Gaskell ei kuitenkaan näe tässä mitään ongelmaa. Häneltä heruu tuoreelle Taycan-julkistukselle pelkästään myönteistä palautetta.

”En ole ajanut Taycania, mutta näkemäni perusteella kyseessä on hieno auto. Se näyttää kulkevan upeasti ja jopa sen äänet kuulostavat Porschen ääniltä, vaikka en tiedäkään, miten ne saadaan aikaan”, hän naurahtaa.

