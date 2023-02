Asle Tojen mukaan maailma on siirtynyt ”kohti valtakilpailua ja vihamielisyyttä suurvaltojen kesken”. Kuvituskuva.

Suurvallat. Asle Tojen mukaan maailma on siirtynyt ”kohti valtakilpailua ja vihamielisyyttä suurvaltojen kesken”. Kuvituskuva.

Suurvallat. Asle Tojen mukaan maailma on siirtynyt ”kohti valtakilpailua ja vihamielisyyttä suurvaltojen kesken”. Kuvituskuva.

The West and the Rest. Länsi vastaan kaikki muut. Näin maalasi nykytilannetta Norjan Nobelin rauhanpalkinnon komitean varapuheenjohtaja Asle