Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak arvioi Twitterissä, että tasavallan presidentin Sauli Niinistön lausunto Nato-prosessista käsi kädessä Ruotsin kanssa on ”potentiaalisesti katastrofaalinen ilmoitus”.

Salonius-Pasternak toisti arvionsa maanantaina Ylen aamussa. Turkki on ilmoittanut vastustavansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä ja pattitilannetta pyritään nyt ratkaisemaan neuvotteluilla.

Niinistöltä kysyttiin Kultaranta-keskusteluiden yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, voisiko Suomi jatkaa liittymisprosessiaan puolustusliitto Natoon ilman Ruotsia. Niinistö sanoi, että Suomi ja Ruotsi etenevät käsi kädessä.

”Se, joka itselleni jäi koko tilanteesta mieleen, oli ajatus, että Suomi ja Ruotsi menevät käsi kädessä Natoon. Omasta mielestä tämä oli oikeasti potentiaalisesti katastrofaalinen lausunto”, Salonius-Pasternak sanoi Ylellä.

Katastrofaalinen tilanne syntyisi tutkijan mukaan siitä, jos pattitilanteesta tulee pitkä.

"Suomen hallitus on nyt argumentoinut kuukausien ajan, että on tärkeää, että liitytään Natoon, prosessin pitäisi olla nopea, päätös tehdään omista lähtökohdista. Suomen turvallisuus on se ainoa keskeinen asia, ei puoluepolitiikka. Niin nyt että Suomi ilmoittaisi, että olemme käytännössä Ruotsin panttivanki tässä, en näe sitä poliittisen johdon näkökulmasta yhtään järkevänä näin tiukasti sitoa itseämme Ruotsiin”, Salonius-Pasternak sanoi.

Salonius-Pasternak avasi ajatteluaan tarkemmin myös Twitterissä maanantaina.

Suomella ei turvallisuusnäkökulmasta ole kiire, jos puhutaan päivistä, viikoista tai kuukausista, hän katsoo.

”Mutta, jos aikamääre on pitempi niin Nato jäsenyyden ulkopuolelle jättäytyminen vain 'koska Ruotsi' voisi se vaikuttaa negatiivisesti Suomen turvallisuuteen”, hän jatkaa.

”Pidän sitä virheenä, jos koko Suomen turvallisuuspoliittinen johto sulkee oven ’erillisjäsenyydelle’”, Salonius-Pasternak tviittaa.

Suomi ja Ruotsi ilmoittivat samanaikaisesti halustaan liittyä Natoon toukokuussa.

”Se, että haettiin yhtä aikaa, symbolisesti erittäin tärkeää, mutta omasta mielestäni olisi pitänyt jättää klappivaraa siihen, että toivomme, että liitymme Ruotsin kanssa samaan aikaan, mutta jos näin ei käy, niin Suomi ei vapaaehtoisesti jää pitkäksi aikaa istumaan Naton ulkopuolelle, jos se voisi olla sisäpuolella", Salonius-Pasternak sanoi Ylen Aamussa.

Valtiotieteiden tohtori Iro Särkkä Helsingin yliopistosta arvioi puolestaan, että tarkoituksena on luoda kuvaa yhtenäisestä Pohjolasta, johon kuuluvat Suomen ja Ruotsin ohella muutkin Pohjoismaat.

”Siitä olen samaa mieltä, että olemme kaksi eri suvereenia valtiota ja meidän pitää edetä siinä mielessä myös omantahtisesti, jos asiat sille tolkulle tulevat”, Särkkä sanoi.

Särkkä ei usko, että nykytilanne kestäisi vuosikausia, vaan se voi ratketa nopeastikin. Suunta keskusteluissa Turkin kanssa on Särkän mielestä oikea, vaikkei varsinaista läpimurtoa olekaan vielä tapahtunut.

Presidentti Recep Tayyip Erdoganin itsevaltaisesti johtama Turkki on vaatinut Ruotsilta ”terroristien poliittisen tukemisen lopettamista, terrorismin rahoittamisen lopettamista, aseavun lopettamista PKK:lle ja PYD:lle, Turkille asetettujen vientikieltojen ja sanktioiden päättämistä sekä maailmanlaajuiseen terrorisminvastaiseen yhteistyöhön osallistumista”.