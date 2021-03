Kuva: Outi Järvinen

”THL arvioi, että mikäli kasvuvauhti jatkuisi, päivittäinen tapausmäärä Suomessa voisi 18.4. olla jopa välillä 2600-11200. Siksi on vaikeaa perustella sitä, että vaalipaikoille voi kokoontua, jos muutoin voimallisesti viestitään tarpeesta välttää kontakteja ja pysyä kotona. Riski äänestysaktiivisuuden laskulle ja vaalien uskottavuudelle on näissä oloissa todellinen.”

Näin sanottiin oikeusministeriön tiedotteessa, jossa lauantaina kerrottiin kuntavaalien siirtämisestä kesäkuulle.

Nämä ”kauhuluvut”, perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon termiä käyttääkseni, ovat saaneet suhteettoman suuren painoarvon julkisuudessa.

Kaikki lähti juuri siitä, että noita lukuja käytettiin yhtenä perusteena vaalien siirrolle. Se tuntuu käsittämättömältä, sillä varmasti poliitikot ja virkamiehet ymmärtävät, että kyseessä oli matemaattinen mallinnus, jossa ei otettu huomioon koronarajoitusten vaikutusta. THL on esittänyt mallinnuksia ennenkin koronapandemian kuluessa. Mediallekin on tiedotustilaisuudessa korostettu niiden luonnetta. Ne eivät ole ennustuksia.

THL-johtaja Mika Salmisen mukaan tarkkoja laskelmia tai malleja tänään alkaneen kolmen viikon sulun vaikutuksista on vaikea tehdä.

”Tilanteen muuttumisen tarkkaa aikataulua on mahdotonta ennustaa”, Salminen sanoi Ylellä.

Tämän kokonaisuuden selvittäminen heti vaalien siirtopäätöksen yhteydessä jäi tekemättä.

Ainoana kuntavaalien siirtoa vastustaneen perussuomalaisten Halla-aho on viikonlopun ajan kritisoinut vaalien siirtopäätöstä kiivaasti. Halla-aho pääsee nyt heittämään epäilyksen varjon siirtopäätöksen ja lukujen käyttämisen ylle. Halla-aho vihjailee Twitterissä, että päätös olisi tehty poliittisen perustein.

”Kuntavaalien siirtäminen perustuu yksinomaan [oikeusministeri] Henrikssonin esittämiin kauhulukuihin. Sittemmin kaikki asiantuntijat, mukaan lukien THL, ovat todenneet, että luvut ovat täysin epärealistisia eivätkä edes mitään ennusteita. Silti vaalien siirtäminen etenee”, Halla-aho tviittasi eilen sunnuntaina.

Halla-aholla on tässä pointti. Vaalien siirtäminen linkittyi viikonloppuna voimakkaasti juuri THL:n skenaariolukuihin.

Herätty on muissakin puolueissa. Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen totesi tänään maanantaina, että ”THL:n laskelmat herättävät oikeutettuja kysymyksiä”. Vihreä vaikuttaja Osmo Soininvaara ehätti kirjoittamaan, että ”päätös vaalien lykkäämisestä perustui väärään tietoon”.

Maanantaiaamuna oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoi Ylen Aamussa, että tilanne muuttui, koska Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n kanta vaalien terveysturvalliseen järjestämiseen muuttui ylipäätään. Vasta viikko sitten THL oli sitä mieltä, että vaalit pysyttäisiin järjestämään terveysturvallisesti huhtikuussa, Henriksson huomautti.

On hyvä, että puolueissa kuunnellaan THL:n kantaa. Henrikssonin selvitys tulee kuitenkin auttamatta liian myöhään. Luvut iskettiin tiedotteeseen ja ne ehtivät hämmentää kansalaiset.

Kuntavaalikysymys on herkkä juuri poliittisten ulottuvuuksien takia. Esimerkiksi pääministeri Sanna Marin (sd) ei ole halunnut ennen siirtopäätöstäkään ottaa kysymykseen kantaa, vaan on korostanut, että päätös on parlamentaarinen ja puoluesihteerien käsissä.

Nyt vaalien siirtämisasia uhkaa politisoitua eli mennä rumaksi.

”THL:n tartunta-arvio, joka esitettiin siirron perusteluna, on poikkeuksellinen eikä sen oletuksia tuotu riittävästi julkisuuteen”, sanoi tutkija Johanna Vuorelmakin.

Tällaisessa herkässä asiassa olisi kannattanut olla mahdollisimman avoin heti alusta lähtien. Jos THL tällaisia lukuja poliitikoille esittelee, ei niitä pidä pimittääkään. Mutta nuo skenaarioluvut olisi pitänyt heti laittaa selvästi mittasuhteisiinsa. Jos varsinainen syy vaalien siirtämiselle oli THL:n muuttunut kanta vaalien turvallisesta järjestämisestä, niin se olisi pitänyt kertoa selvemmin heti alusta lähtien.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.