Asiantuntijoiden arviot Suomen koronatilanteesta ovat koventuneet.

Näin kertoi oppositiopuolue kokoomuksen johto tiistaina Säätytalolla. Nyt asiasta kertovat myös sekä Yle että Helsingin Sanomat pohjaten saamiinsa lähdetietoihin Säätytalon tiistain neuvotteluista.

Kaikkien eduskuntapuolueiden edustus oli koolla tiistaina Säätytalolla keskustelemassa koronatilanteesta ja tarvittavista lisätoimista.

Ylen tietojen mukaan THL on esitellyt hallitukselle kaksi eri skenaariota siitä, kuinka tehokkaasti tartunnan saanut levittää tartuntaa ja kuinka nopeasti tartunta-aalto kulkee Suomen läpi. Ylen mukaan reilu viikko sitten arvioidut alhaisimmat tartuttavuusluvut ovat osoittautuneet liian optimistisiksi. THL:n uusien mallien laatiminen on kuitenkin vielä kesken.

Asiantuntija-arvioita kuulemassa Säätytalolla oli myäs kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen. Hän totesi kokouksen jälkeen toimittajille, että asiantuntijoiden viesti oli huomattavasti vakavampi kuin reilu viikko sitten. Mykkäsen mukaan kyse on muun muassa siitä, miten tehohoitopaikat riittävät.

”Täysin pöyristyttävää”

Kaikki kokouksessa saatu tieto ei ole Mykkäsen mukaan julkista, mutta THL:n mukaan tilanne on nyt vakavampi kuin puolitoista viikkoa sitten arvioitiin. Mykkänen kertoo, että erityisesti Uudellamaalla koronavirus on levinnyt hyvin nopeasti johtuen siitä, että alueelle on tullut tautia yllättävän nopeasti ulkomailta palaavien mukana.

”On täysin pöyristyttävää, että ei ole pystytty aiemmin jo saamaan lentokentältä tulevien karanteenia johdonmukaisemmin kuntoon. Nyt se on kerta kaikkiaan tapahduttava”, Mykkänen sanoi Säätytalon portailla tiistaina ja muistutti riskistä, että uusimaalaiset vievät tautia esimerkiksi mökkipaikkakunnille.

Helsingin Sanomat kertoo, että kokouksessa paikalla olleiden mukaan THL:n laskelmia oli synkentänyt arvio siitä, että Suomeen saapuu noin 200 000 riskialueilla ulkomailla ollutta suomalaista, mikä oli tiedossa jo edellisenä viikonloppuna, kun hallitus valmisteli valmiuslain käyttöönottoa. THL ei ollut ehtinyt HS:n mukaan ottaa lukua huomioon laskelmissaan.

Lehden mukaan Säätytalon kokouksessa todettiin yhteisesti, ettei ulkomailta palaavia ohjattu tarpeeksi tehokkaasti kotikaranteeniin. Heidän ohjauksensa on ollut HS:n mukaan vähäistä ja karanteeni on saattanut vuotaa. Lehden mukaan moni tulija on käytännössä vain kävellyt kentältä maahan ilman riittävää ohjeistusta tai vaatimusta karanteenin noudattamisesta matkustaen tavalliseen tapaan täysissä linja-autoissa ja junissa.

”Kokouksessa olleet terveysviranomaiset myönsivät, että sillä on ollut suuri vaikutus, että ulkomailta tulevia ei ole otettu tarpeeksi huomioon. Johtopäätös oli, että tässä on epäonnistuttu”, sanoo eräs lähde HS:lle.

Säätytalolla olleen lähteen mukaan THL:n tilannekuvaa on synkentänyt myös työikäisten vakavampi sairastuminen, kertoo HS. Työikäisiä on joutunut koronaviruksen takia tehohoitoon enemmän kuin viranomaiset pari viikkoa sitten uskoivat, mikä vaikeuttaa entisestään tehohoitopaikkojen riittävyyttä.

Mykkänen kommentoi asiaa myös Twitterissä ja toteaa, että tiistaina saadun tiedon pohjalta on entistä selvempää, että ”ainoa eettisesti oikea ratkaisu on lisätä rajoitustoimia, jotta tehohoitopaikat riittävät epidemian pahimmalla viikolla”.

”Valitettavasti ulkomailta tulevien tapausten leviäminen Uudellemaalle tyrittiin, vaikka rajoitukset muuten auttaneet. Nyt on oikein estää leviäminen Uudeltamaalta maakuntiin vapaa-ajan matkustamisen mukana. Mieluummin maalle mummolaan vasta kesällä kuin ei koskaan enää”, Mykkänen tviittaa.

Hän huomauttaa että on myös uusimaalaisten etu, ettei epidemia leviäisi koko maahan.

Orpo: ”Huomattavasti alarmistisempi” viesti

Kokoomus kannattaa uusien kovien toimien läpivientiä pikavauhtia. Ravintoloiden sulkemisesitys on tänään valiokuntakäsittelyssä ja hallitus kokoontuu illalla neuvottelemaan Uudenmaan eristämisestä, josta on odotettu esitystä tänään eduskuntaan.

Mykkäsen mukaan on ”pähkähullua, ettemme ole jo pystyneet laittamaan kiinni” ravintoloita. Hallitus on joutunut laatimaa asiasta oman esityksen, sillä nykylaki ei mahdollista ravintoloiden sulkemista.

Mykkänen vetosi Säätytalon portailla jokaiseen suomalaiseen ja sanoi, että nyt ei ole oikea aika mennä ravintolaan, vaan nyt on syytä pysytellä perhepiirissä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi niin ikään, että THL:n arvio oli huomattavasti positiivisempi vielä 12 päivää sitten, kun eduskuntapuolueet olivat koolla Säätytalolla.

Orpon mukaan ”nyt kyllä arviot olivat sen kaltaisia kuin yleisesti yhteiskunnassa arvioidaan” ja ”oltiin huomattavasti alarmistisempia”, mikä tukee Orpon mielestä poikkeuksellisia lainsäädäntötoimia ja sitä, että ne saadaan eduskunnassa läpi ja perusteet täyttyvät.

”Ei tarvinnut enää kinata siitä, kuinka vakava asia tämä on. Nyt oli tilannekuva yhteinen”, Orpo sanoi Säätytalolla tiistaina.

Kokoomus toivoo poikkeuslakeja nyt nopeasti eduskuntaan, jotta lisärajoitukset saadaan mahdollisimman nopeasti voimaan.

Orpo kertoi kysyneensä asiantuntijoilta Säätytalolla, mikä heidän arvionsa on siitä, milloin Uusimaa voisi olla eristettynä. Hänen mukaansa vastaus oli, että teoreettisesti eristys olisi mahdollista saavuttaa perjantaina.

Kansanedustajat huolestuivat

Kansanedustajat ovat kommentoineet uusia tietoja huolestuneina. Kokoomuksen Sari Sarkomaa toteaa Twitterissä, että on tärkeä kertoa julkisuuteen huolestuneille, mitkä ovat ne toimet, joilla tartuntariskiä kitketään.

”Julkisuuteen tulleet tiedot vakavia. Rauhoittava tieto, että kaikki voitava tehdään viimeistään nyt”, Sarkomaa tviittaa.

Kokoomuksen Timo Heinonen ihmettelee, miten asia saattoi yllättää Marinin hallituksen. Hän viittaa 200 000 ulkomailta tulevaan. Heinosen mukaan viestejä ihmisiltä tullut valtavasti ja myös kuvia maailmalta sekä Helsingistäkin.

Entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) puolestaan toteaa, että rajoitustoimien koventaminen on paikallaan ja jokaisen on noudatettava annettuja ohjeita ja pysyttävä pääsääntöisesti kotona.

”Kaikista tiedonjyväsistä voi päätellä, että taudin leviäminen maassamme on luultua pahempaa”, Sipilä tviittaa.