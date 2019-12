Sanna Marin on herättänyt pääministeriytensä myötä huomiota maailmalla.

Viron sisäministerin, konservatiivista Ekre-puoluetta edustavan Mart Helmen kommentit Suomen pääministeristä Sanna Marinista (sd) ja anteeksipyyntö ovat nousseet uutisiin ympäri maailmaa.

Helme on pyytänyt kommenttejaan anteeksi, mutta syyttänyt lehdistöä hänen sanojensa vääristelystä. Virossa tapauksesta on noussut valtava kohu ja yleisradioyhtiö ERR:n etusivun pääuutiset ovat "skandaalia” täynnä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC ja uutiskanava France24 ovat nostaneet uutisen etusivuilleen tiistaiaamuna. Tapauksesta ovat kertoneet myös muun muassa uutistoimisto Reuters ja arvostettu talouslehti Financial Times.

Marin oli jo varmiiksi kansainvälisen median huomion kohteena noustuaan maailman nuorimmaksi virassa olevaksi pääministeriksi 34-vuotiaana. Kansainvälinen lehdistö on tarttunut voimakkaasti myös siihen, että muiden Suomen hallituspuolueiden johdossa on naisia.

Virossa oppositio on sanonut tekevänsä välikysymyksen, jos Helme saa jatkaa ministerinä. Viron presidentti Kersti Kaljulaid on pyytänyt Suomelta anteeksi tapausta ja Financial Timesin mukaan ehdottanut pääministeri Jüri Ratasille, että tämä erottaisi Helmen. Kaljulaidin mukaan hallitus itsessään alkaa jo olla turvallisuusuhka Virolle. Ratas ei ole kuitenkaan ollut halukas Helmen eroon.

Kohauttaja. Mart Helme on kohauttanut Virossa ennenkin. Kuva: VALDA KALNINA

Marin-kohu ei ole Helmen ensimmäinen. Hän muun muassa sanoi aiemmin, että Viro koostaa suunnitelma B:tä Naton hajoamisen varalta.

Helme puhui radiohaastattelussa sunnuntaina.

”Myyjätytöstä on tullut pääministeri ja samalla joistakin muista katuaktivisteista ja lukutaidottomista ihmistä on tullut hallituksen jäseniä”, Helme sanoi puhuen myös yleisemmin maata tuhoavista ”punaisista”.

