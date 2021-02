Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r ) kertoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina, että ulkonaliikkumiskieltoa on valmisteltu valtioneuvoston kansliassa ”jo viikkoja”. Ilta-Sanomat kertoi perjantaina, että pääministeri Sanna Marin (sd) on antanut tehtäväksi valmistella valmiuslain ulkonaliikkumiskiellon pykälät jo valmiiksi.

”Tilanne on todella hankala. Varmuuden vuoksi valtioneuvoston kanslia on jo viikkoja sitten lähtenyt sille tielle, että varmuuden vuoksi varaudutaan pahimpaan, mutta tietenkin niin, että nämä on pöytälaatikossa ja niiden toivotaan siellä pysyvän”, Henriksson sanoi Ykkösaamussa.

Henrikssonin mukaan mahdollinen ulkonaliikkumiskielto voi olla monenlainen.

”Se voisi tarkoittaa vähän sitä ja tätä. Se voisi tarkoittaa sitä, että rajoitetaan tietyn alueen ihmisten mahdollisuuksia liikkua tai rajoitetaan tiettyjä kellonaikoja, jolloin ei voisi liikkua ulkona. Me ollaan Euroopassa nähty, että monessa maassa on ollut laajoja ulkonaliikkumiskieltoja, jopa niin, että ihmiset ovat voineet lähteä ulos vain käydäkseen kaupassa, sellaista me ei tietenkään toivota Suomeen.”

Henrikssonin mukaan nyt seurataan tarkkaan, miten koronatartunnat kehittyvät viikonloppuna. Perjantaina uusia tartuntoja raportoitiin Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n mukaan 720.

”Se on kova luku”, oikeusministeri kommentoi.

Pääministeri Marin kertoi perjantaina, että valtioneuvosto toteaa poikkeusolot maanantaina.

”Poikkeusoloja ei julisteta vain huvin vuoksi, vaan ne tarvitaan, jos on joku toimenpide, jota ei ole mahdollista tehdä normaalin lainsäädännön puitteissa. Nyt on sellainen tilanne”, Henriksson kommentoi.

Hän otti Ykkösaamussa kantaa myös kuntavaalien tilanteeseen.

”Kynnys vaalien siirtämiselle on erittäin korkea. Tapahtui maassa oikeastaan mitä tahansa, demokratian pitää toimia”, oikeusministeri katsoo.

Hänen mukaansa tulevissa vaaleissa tarvitaan enemmän kotiäänestystä kuin aikaisemmin ja se tarkoittaa, että tarvitaan myös enemmän vaalivirkailijoita.

”Silloin olisi tarvetta saada heille myös rokotetta, tämä on nyt sosiaali- ja terveysministeriössä pohdinnassa.”

Henrikssonin mukaan ainoa varma asia on tällä hetkellä epävarmuus.

"Me ei tiedetä, mihin tartuntatilanne kehittyy. Voisi ajatella että kolmen viikon sululla saadaan parempi tautitilanne huhtikuun alkuun, mutta eihän kukaan sitä oikeasti tiedä.”

