Valtioneuvoston on määrä hyväksyä huomenna torstaina Suomen kestävän kasvun ohjelma. Se määrittelee, miten Suomi käyttää EU:n elpymisvälineestä tulevan rahoituksen. Ohjelma lähtee valtioneuvoston hyväksynnän jälkeen EU-komission tarkisteltavaksi.

Suomen ohjelmasta valtaosa, 822 miljoonaa euroa, käytetään vihreän siirtymän edistämiseen. Toiseksi suurin osa, 636 miljoonaa euroa, menee työllisyyden ja osaamisen edistämiseen. Tämä pitää sisällään myös tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit. Sosiaali- ja terveyspalveluihin on korvamerkitty 400 miljoonaa euroa ja digitalisaatioon 217 miljoonaa euroa. Nämä neljä pääpilaria on esitelty jo aiemmin. Ne ovat pysyneet melko muuttumattomina.

Väistyvä valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) esitteli ohjelman pääpiirteitä keskiviikkona tiedotustilaisuudessa. Vanhanen kertoi, että Suomen yli 500-sivuista ohjelmaa on valmisteltu kahdeksan kuukautta.

”Paljon on puhuttu EU:n elvytyksestä. Suomen kohdalla tämä ohjelma on ensisijassa uudistusohjelma”, Vanhanen totesi.

Hän sanoi, että Suomessa on käytetty erittäin paljon budjettivaroja koronaelvytykseen, mutta se on ollut luonteeltaan rahoitusta pääosin olemassa olevan toiminnan ylläpitämiseen.

”Tämä ohjelma sen sijaan rohkaisee investoimaan teknologioihin, jotka luovat uutta. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon osiossa haetaan muun muassa digitalisaation kautta uudistuksia, jotka nopeuttavat hoitoon pääsyä”, Vanhanen sanoi.

Suomi oli myöhässä elpymissuunnitelmansa laatimisessa. Se olisi pitänyt luovuttaa komissiolle huhtikuun loppuun mennessä.

Vanhanen sanoi, että pari viime kuukautta Suomi kävi tiivistä vuoropuhelua komission kanssa. Komissio tarkisti, että ohjelma vastaa Suomelle asetettuihin tavoitteisiin ja kehittämiskohteisiin, eikä ole ristiriidassa EU:n kilpailusääntöjen kanssa.

”Tarkastustoimintaan kului aikaa, eikä Suomi ei ole ainoa maa, jonka kanssa aikaa paloi”, Vanhanen sanoi.

Investointeja vihreään siirtymään, tutkimukseen, terveyspalveluihin

Kestävän kasvun ohjelman ensimmäiset investoinnit käynnistyvät jo tänä vuonna. Ne ovat osa hallituksen kolmatta lisätalousarviota.

Kaikki EU:lta tulevat rahat välitetään Suomen talouteen kunkin vuoden budjetissa tai lisäbudjetissa, Vanhanen sanoi. Suurin osa rahoituksesta kohdistuu vuosille 2022–2023.

Nyt liikkeelle laitettavasta elvytysrahoituksesta 20 miljoonaa euroa on tarkoitus käyttää keskeisten materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

15 miljoonaa euroa on tarkoitus käyttää rakennusten lämmitysjärjestelmien vaihtamiseen öljystä vähähiilisiin lämmitysmuotoihin.

7,5 miljoonaa euroa käytetään latausinfrastruktuurin tukemiseen taloyhtiöissä ja työpaikoilla.

9,5 miljoonaa euroa ehdotetaan käytettävän rahanpesun estämiseen, yritysten digitalouteen, huoneistotietojärjestelmien kehittämiseen, digiratakehitystyön aloittamiseen ja kyberturvallisuuteen.

Suomen Akatemialle ehdotetaan 45 miljoonan euron lisävaltuutta.

Business Finlandin myöntämisvaltuutta on tarkoitus nostaa 12 miljoonalla eurolla. Lisäksi Business Finlandin veturihankkeisiin ehdotetaan 40 miljoonan euron lisäystä. Kasvuyritysten tukemiseen ehdotetaan 10 miljoonaa euroa.

Jatkuvan oppimisen uudistukseen ehdotetaan 7 miljoonaa euroa.

Hoitotakuun edistämiseen, digitalisaatioon ja palvelu- ja hoitovelan purkamiseen on merkitty 45 miljoonaa euroa.

Euroopan komissiolla on kaksi kuukautta aikaa arvioida jäsenmaiden elpymis- ja palautumissuunnitelmia. Sen jälkeen EU:n neuvosto hyväksyy suunnitelmat.

Rahankäyttöä valvotaan

Vanhanen korosti sitä, että EU:n rahoitus tuloutetaan kullekin jäsenmaalle sitä mukaa kuin ne saavuttavat välitavoitteita. Rahankäyttöä valvotaan muutenkin tiukasti ja tarkasti. Suomessa valvontaa hoitaa valtiovarainministeriö.

”Jäsenmaat valvovat toisiaan ristiin. Ohjelmien etenemistä seurataan valtiovarainministereiden kokouksissa. Tieto on myös avointa, joten kansalaisilla on halutessaan mahdollisuus perehtyä siihen, miten rahat on missäkin käytetty.”

Suomi on varannut elpymisrahojen valvontaan, hallinnointiin ja kontrolliin 16,7 miljoonaa euroa, Vanhanen kertoi.

”Voidaan vain kuvitella, kuinka paljon rahaa valvontaan on pitänyt varata suurissa maissa, joissa ohjelman kautta kulkee paljon rahaa, ei vain avustusrahaa, vaan myös lainarahaa.”

Valtiovarainministeriö arvioi, että Suomen bruttokansantuote voi olla 0,3 prosenttia suurempi vuonna 2026 kuin ilman kestävän kasvun ohjelmaa.

Pitkällä aikavälillä ohjelman uudistukset ja investoinnit voisivat kasvattaa bruttokansantuotetta enimmillään 0,8 prosenttia. Pitkän aikaväliin vaikutuksiin liittyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta.