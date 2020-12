Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä reagoi poikkeuksellisen voimallisesti hallituskumppani vihreiden toimintaan perustuslakivaliokunnassa. Kärnä on perustuslakivaliokunnan varajäsen.

Perustuslakivaliokunnan Haavisto-tapauksen käsittelystä puhkesi jo aiemmin kohu niin sanotusta Haavisto-sähköpostista.

LUE MYÖS:

”Häpeällinen perustuslakivaliokunnan kokous takana. Valiokunta tuhosi oman arvovaltansa, kiitos vihreät, jotka jättivät eriävän mielipiteen Haavistoa koskevaan mietintöön. Olemme siirtymässä Trumpin ja Halla-ahon ihannemaailmaan. Surullista”, Kärnä laukoo Twitterissä.

Hallituspuolue vihreiden eriävästä mielipiteestä ovat kertoneet tänään myös useat tiedotusvälineet, muun muassa Helsingin Sanomat.

Myös keskustan kansanedustaja Mikko Savola hyökkää vihreitä vastaan. Savola ei ole perustuslakivaliokunnan jäsen.

”Perustuslakivaliokunta on ollut arvovaltainen, päivän politiikan ja politikoinin yläpuolella toimiva valiokunta. Surulliseksi vetää vihreiden toiminta. Moraali näyttää olevan vain sanahelinää heille. Surkeaa, sillä tämä heikentää koko Eduskunnan arvovaltaa”, hän tviittaa.

Eriävän mielipiteen jättäminen perustuslakivaliokunnan mietintöön on hyvin poikkeuksellista. Haavisto-tapauksessa on muitakin poikkeuksellisia piirteitä, kuten se, että Haavistoa koskevan muistutuksen allekirjoittajina on perustuslakivaliokunnan jäseniä.

Perustuslakivaliokunta miettii tänään, tulisiko ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) syyttää valtakunnanoikeudessa menettelystä, joka johti Pasi Tuomisen siirtämiseen pois konsulipäällikön tehtävistä. Valiokunta pitää asiasta tiedotustilaisuuden kello 17.

Perustuslakivaliokunnan jäsen, vasemmistoliiton Anna Kontula ei Kärnän tavoin näe valiokunnan politisoituneen.