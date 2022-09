Suomen hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti sunnuntaina puoltaa 10 miljardin euron valtuutta, jolla rahoitetaan suomalaisia energiayhtiöitä. Kokonaisuus tuodaan valtioneuvoston istuntoon maanantaina, ja lähetetään sen jälkeen eduskunnan käsiteltäväksi.

”Tämä on viimekätinen keino, se ei ole missään nimessä tuki, se on rahoitus, se on vakuus. Se on viesti markkinoille, että haluamme pitää suomalaiset yhtiöt pystyssä”, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi esitellessään pakettia tiedotustilaisuudessa sunnuntai-iltana.

Kyse on 10 miljardin euron laina- ja takausohjelmasta, jonka puitteissa valtio voi myöntää Suomessa sähköntuotantoa harjoittaville yhtiöille lainoja tai takauksia niiden sähkön johdannaissopimusten lisääntyneiden vakuusvaatimusten aiheuttaman likviditeettitarpeen kattamiseksi.

Lintilän mukaan viimeaikainen sähköjohdannaismarkkinoiden vaihtelu vaatii nyt poikkeuksellisen nopeita toimia tilanteen vakauttamiseksi.

”Hermostuneisuus markkinoilla on erittäin voimakasta, senkin takia haluttiin lähteä tekemään omaa pakettia. Tilanne alkoi eskaloitumaan perjantaina, kun tuli tieto, että Nord Stream 1 tuskin avautuu maanantaina. Meillä oli jo aiempaa valmistelua, mutta tässä haluttiin mennä aikalailla samaa tietä Ruotsin kanssa.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi suoraan, että kyseessä on viimesijainen rahoitusvaihtoehto yhtiöille, joita muuten uhkaisi maksukyvyttömyys.

”Riski finanssimarkkinoilla on todellinen”, pääministeri sanoi.

Ongelmaksi ovat muodostuneet vakuudet, joita energiayhtiöt maksavat johdannaismarkkinoilla tulevista sähkötoimituksista. Yhtiöt maksavat vakuuksia siltä varalta, että ne eivät pystykään toimittamaan lupaamaansa sähköä.

Mika Lintilän mukaan markkina ei ole ”ihan terve”.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan tilanne paheni noin viikko sitten.

“Budjettiriihen osalta olemme valmistelleet vastausta tilanteen vakauttamiseksi”, hän sanoi.

Saarikon mukaan kyse on erittäin tiukoin ehdoin myönnettävistä lainoista ja takauksista.

”Ei ilmaista rahaa, ei tukea”, hän korosti.

Valtion myöntämien lainojen kesto olisi kaksi vuotta ja sen ehdot olisivat kovemmat kuin markkinalainat. Saarikon mukaan lainaa tai takausta voi saada vain sellaiset yhtiöt, jotka ovat noin 100 megawatin yhtiöitä.

Ruotsi päätti lauantaina kymmenien miljardien eurojen tukitoimista Pohjoismaiden ja Baltain energiayhtiöille. Kyse on nimenomaan energiayhtiöille myönnettävistä likviditeettitakuista, jotta yhtiöt pystyvät maksamaan niiltä sähköpörssissä vaadittavat vakuudet. Ruotsin valtiopäivät on kutsuttu koolle heti maanantaiaamuksi päättämään asiasta ennen markkinoiden aukeamista.