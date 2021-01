Poliisi on reagoinut kovin ottein oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vapauttamista vaativiin mielenosoituksiin. Kuva Moskovasta.

Mielenosoitus Moskovassa. Poliisi on reagoinut kovin ottein oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vapauttamista vaativiin mielenosoituksiin. Kuva Moskovasta.

Tuhannet ihmiset ovat tänään lauantaina osoittaneet mieltään oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vapauttamisen puolesta eri puolilla Venäjää. Uutistoimistojen mukaan ainakin 1 600 mielenosoittajaa on pidätetty, BBC:n mukaan pidätettyjä on yli 2 000. Myös Navalnyi vaimo Julia Navalnaja on pidätetty. Kremlistä pidätyksiä perustellaan sillä, että mielenosoitukset ovat laittomia.

Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs, nykyinen Stanfordin yliopiston professori Michael McFaul pitää kovaa reaktiota merkkinä presidentti Vladimir Putinin heikkoudesta.

”Vahva, suosittu Putin olisi voinut olla välittämättä mielenosoituksista. Hän ei tehnyt niin, vaan käytti brutaalia voimaa”, hän kommentoi tapahtumia Twitterissä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää tilannetta vakavana.

”Ulkoministereiltä tarvitaan maanantaina yhteinen toimintalinja”, hän tviittasi illalla.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) vaatii pidätettyjen vapauttamista.

”Tämän päivän rauhanomaisessa mielenosoituksessa tapahtuneita pidätyksiä ei voi hyväksyä. Pidätetyt on vapautettava ja journalistien turvallisuus ja työskentelymahdollisuudet taattava”, hän sanoi ulkoministeriön Twitter-tilillä julkaistussa lausunnossa.

Haaviston mukaan EU:n ulkoministerin käsittelevät Venäjän tapahtumia maanantaina.

Aleksei Navalnyi otettiin kiinni Moskovan Šeremetjevo-lentokentällä viime sunnuntaina heti tämän palattua kotimaahansa. Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat vaatineet Venäjää vapauttamaan oppositiojohtajan. Venäjän vastauksen mukaan ulkovaltojen ei tulisi sotkeutua sen sisäisiin asioihin.

Navalnyi myrkytettiin elokuussa 2020 hermomyrkyllä, mistä ulkovallat syyttävät Venäjän hallintoa ja Navalnyi itse Putinia. Venäjä ja Putin kiistävät syytökset. Venäjän viranomaisten mukaan Navalnyin kiinniotto liittyy hänelle vuonna 2014 annettuun petostuomioon ja ehdonalaisen vankeusrangaistuksen ehtojen rikkomiseen.

