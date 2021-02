Suomen entinen pääministeri, Firenzen Eurooppa-yliopiston professori Alexander Stubb pitää kohua aiheuttanutta EU:n korkean ulkopoliittisen edustajan Josep Borrellin ja Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin tapaamista menestyksenä venäläisille.

”Lavrov selvästi sai, mitä halusi. Hänen tarkoituksenaan oli jakaa EU:n pakkaa ja siinä hänen manööverinsä onnistui”, Stubb kommentoi Twitterissä.

”Sen sijaan, että keskittyisimme siihen, mitä EU:n pitäisi tehdä Venäjän kanssa, väittelemme nyt siitä, olisiko korkean edustajan pitänyt vierailla siellä lainkaan”, hän jatkaa.

Stubb kertoo itse tavanneensa Lavrovin useita kertoja ja pitää näitä tapaamisia vasten henkilökohtaista tapaamista aina parempana vaihtoehtona.

”Kovimmat viestit välitetään aina suljettujen ovien takana. Lavron on todennäköisesti tämän hetken kaikkein kokenein diplomaatti. Hän tuntee joka ikisen yksityiskohdan eikä epäröi kääntää niitä omien tarkoitustensa mukaisiksi.”

Stubbin mukaan Venäjä-suhteissa toimii vain kaksi asiaa, ja ne ovat yhtenäisyys ja lujuus.

”Nyt on ehkä aika käyttää molempia”, hän kommentoi.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves vastaa Stubbille katsomalla, ettei henkilökohtainen tapaaminen ole aina oikea vaihtoehto.

”Diplomatiassa on sopivia hetkiä tapaamiselle ja on hetkiä, jolloin tapaamisia ei tule järjestää. Kyse on poliittisesta instrumentista”, hän huomauttaa.

Josep Borrell saa kiihtyvää arvostelua Venäjän-vierailunsa vuoksi. Yli 70 europarlamentaarikkoa on allekirjoittanut kirjeen, joka vaatii Borrellin eroa tai erottamista.

Borrell ei kiertele vierailunsa ongelmallisuutta kirjoituksessaan EU:n sivuilla. Hän toteaa matkan olleen erittäin vaikea ja kertoo, että hetkittäin keskustelu Lavrovin kanssa ”nousi erittäin jännitteiseksi” erityisesti Borrellin vaatiessa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vapauttamista. Borrellin toiveet yhteistyön ja luottamuksen rakentamisesta kaatuivat vierailulla.

Borrellin mukaan vaikuttaa siltä, että Venäjä pyrkii aktiivisesti irtautumaan Euroopasta ja pitää ”demokraattisia arvoja olemassaolonsa uhkana”.

”Olemme tienristeyksessä. Strategiset valinnat, joita nyt teemme, määrittävät kansainvälisen vallan dynamiikkaa tällä vuosisadalla”, Borrell ennustaa viitaten mahdollisiin uusiin pakotteisiin Venäjää vastaan.