Kuva: Outi Järvinen

Hallitusaskelmerkkejä haetaan lähiviikkoina ja samalla väännetään alkavan vaalikauden talouspolitiikan linjasta.

Valtiovarainministeriö on haarukoinut, että alkavalla vaalikaudella julkisen talouden tasapainottamistarve olisi kuusi miljardia euroa ja seuraavalla vaalikaudella kolme miljardia euroa.

Moni talousrohto on rikka rokassa, ja tarvitaan hyvin monenlaisia toimia. Keskeistä on, mitä tapahtuu isoille kokonaisuuksille. Yksi tällainen ovat indeksisidonnaiset menot.

Esimerkiksi Juha Sipilän (kesk) hallitus lähti hakemaan merkittäviä summia indeksijäädytyksistä.

Indeksidonnaisista menoista keskusteltiin paljon jälleen nyt vaalikamppailun aikana.

Lähes kaksi kolmasosaa valtion budjetista

Indeksidonnaiset menot ovat niin iso kokonaisuus, että ne väistämättä nousevat pöydälle hallitusneuvotteluissa. Valtion tämän vuoden menoista indeksisidonnaisia on lähes 52 miljardia euroa, mikä on lähes kaksi kolmasosaa valtion budjetista.

Indeksisidonnaisten menojen kasvu olisi mahdollista suitsia esimerkiksi indeksikorotuksia pienentävien indeksijarrujen tai indeksien kokonaan jäädyttämisen avulla.

Kun toimeentulotuki jätetään pois, niin valtiovarainministeriön laskelmien mukaan esimerkiksi työeläkeindeksiin, kansaneläkeindeksiin ja kuluttajahintoihin sidottujen etuuksien indeksikorotusten pienentäminen yhdellä prosenttiyksiköllä vuodessa neljän vuoden ajaksi toisi nettona noin 1,5 miljardin euron säästön.

Tässä on kuitenkin olennainen mutta, asiassa nimittäin mentäisiin tuntuvasti myös eläkejärjestelmän puolelle. Iso osa vaikutuksesta, noin 800 miljoonaa euroa, tulisi työeläkeindeksin pienentämisen kautta.

Puolueet eivät lämmenneet yhtään vaalikamppailun aikana työeläkeindeksin pienentämiselle.

On vaikea myös kuvitella, että esimerkiksi nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa puolustusmateriaalihankinnoille tulisi indeksijarrua. Nykyisessä maailmantilanteessa on pikemminkin mahdollista, että voi tulla kokonaan uusia lisämenotarpeita maanpuolustukseen ja huoltovarmuuteen liittyen.

Indeksisäästöt ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka tiukka vääntö isoista sopeutustoimista on luvassa hallitusneuvotteluista.

Eri toimilla on hyvin erilaisia vaikutuksia

Oli sopeutustoimien mittaluokka, rakenne ja jaksotus lopulta millainen tahansa tällä vaalikaudella, kokonaisuus ratkaisee talousreseptin toimivuuden ja talouspolitiikan uskottavuuden.

Eri toimilla on hyvin erilaisia ja eri tavalla ajoittuvia vaikutuksia. Menosäästöt ja veronkorotukset näkyvät yleensä nopeasti budjetin riveillä.

Monien rakennetoimien mahdollinen kokonaisvaikutus talouskasvuun ja julkisen talouteen näkyy puolestaan usein vasta vuosien viiveellä. Esimerkiksi monet rakenteelliset työllisyystoimet tai eläkejärjestelmään liittyvät toimet ovat sellaisia, että niiden valmistelu, voimaantulo ja siirtymäajat ottavat oman aikansa.

Julkisen talouden vahvistaminen rakennetoimilla yhdelläkin miljardilla eurolla, VM:n laskettavissa olevalla tavalla, vaatii tuntuvia toimia.

Mahdollisiin veronkorotuksiin liittyen on puolestaan hyvä huomata, että VM:n virkamiespuheenvuoron mukaan ilman uusia toimia kokonaisveroasteen ennustetaan laskevan tulevina vuosina. Kokonaisveroasteen laskun syynä on valmiste-, auto- ja ajoneuvoverotulojen pienentyminen.

Tämä on kiinnostavaa siinä suhteessa, jos esimerkiksi hallitusneuvottelujen aikana poliitikko sanoo, ettei kokonaisveroaste saa nousta alkavalla vaalikaudella. Tämä lupaus saattaisi pitää siinäkin tapauksessa, että lopulta päädyttäisiin jonkin verran veronkorotuksia vaalikaudella tekemään.

Maali liikkuu

On myös hyvä huomata, että julkisen talouden oikaisemisessa maali liikkuu. Teknisen kehyksen mukaan valtion budjettitalouden alijäämä on ensi vuonna 11,6 miljardia euroa. Erilaisia lisämenopaineita on myös ensi vuoden budjettiin. Jos niitä otetaan mukaan budjettiin, samalla nousee kysymys niiden rahoittamisesta.

Kuluneella vaalikaudella moniin kriisitoimiin, esimerkiksi pandemiaan ja Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa liittyen käytettiin erittäin huomattavasti rahaa budjettikehysten ulkopuolelta.

Merkittävä kysymys hallitusohjelmassa on, mitä linjataan kehyksen ulkopuolelle menevistä menoista ja tuleeko esimerkiksi jonkinlaisia poikkeuslausekkeita.