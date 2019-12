Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vakuuttaa, ettei hänen johtamansa puolue tingi oikeusvaltiosta. Orpon mukaan pääministeri Sanna Marin (sd) jatkaa vastakkainasettelua tuoreilla kommenteillaan.

”Harmi, että Marin jatkaa joulun alla vastakkainasettelua. Kokoomus ei tingi oikeusvaltiosta ja haluaa auttaa lapsia. Nyt kannattaisi keskittyä ratkaisujen hakemiseen, joilla lapset saadaan Suomeen heikentämättä turvallisuustilannetta, ja hiljentyä joulunviettoon”, kokoomusjohtaja kirjoittaa Twitterissä.

Orpon ulostulo on vastaus pääministeri Marinille, joka sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina, että kokoomuksen pitäisi hävetä kahta asiaa.

”Puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut, ettei näitä (al-Holin leirillä olevia) lapsia pitäisi auttaa, jos se tarkoittaa äitien auttamista. Hallituksen linja lähtee siitä, että nämä lapset, joista monet ovat alle viisivuotiaita, taaperoita, päiväkoti-ikäisiä lapsia, heitä pitää auttaa, lapsen etu pitää olla ensisijainen. Tämä ei ole kokoomuksen linja, ja minun mielestäni kokoomuksen linja on tässä suhteessa väärä. Toinen asia, jota olen peräänkuuluttanut, on se, että kunnioitetaan meidän oikeusvaltiota ja vallan kolmijako-oppia. Hallitus, eduskunta, poliitikot tekevät poliittisia linjauksia, poliittisia päätöksiä, mutta me emme tee päätöksiä yksilöiden hengestä ja elämästä, me emme tee päätöksiä yksilötasolla. Se on sitten viranomaisten tehtävä, joilla se toimivaltuus on. Mielestäni tästä pitää pitää kiinni. Olin aika ihmeissäni siitä, että kokoomuksen suunnalta tämä erittäin voimakkaasti kyseenalaistettiin ja sanottiin, että hallitus piilottelee virkamiesten selän takana. Näinhän ei ole. Meillä on oikeusvaltiorakenteet ja niistä kaikissa tilanteissa pitää kiinni”, Marin selvitti.

Lue seuraavaksi:

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kysyy, pitäisikö myös keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin hävetä. Kulmuni totesi aiemmin, että al-Holin suomalaislapsia pitää auttaa, mutta ei äitejä.

Lue myös:

”Aihe kauhea eikä hyviä ratkaisuja ole. Siksi Sanna Marinin tapa hyökätä tuntuu kohtuuttomalta”, Mykkänen tviittaa.

Kokoomus ja pääministeri Sanna Marin ovat olleet napit vastakkain eduskunnassa tällä viikolla. Marin kysyi esimerkiksi eduskunnan välikysymyskeskustelussa, eikö kokoomuslaisia hävetä. Kyse oli kokoomuksen kannasta Syyrian al-Holin leirin suomalaisiin.