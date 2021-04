Euroopan komission talouskomissaari Paolo Gentiloni ennakoi, että kasvu- ja vakaussopimus, eli niin sanonut budjettikurisäännöt ovat poissa käytöstä vielä ensi vuonnakin, koska koronapandemia ei ole hellittänyt otettaan.

Alun perin vuodelta 1997 peräisin olevat valtionvelkaa ja alijäämää koskevat säännöt oli määrä neuvotella uusiksi ensi syksynä. Säännöt ovat poissa käytöstä koronakriisin vuoksi.

”Emme pysty palaamaan tässä suhteessa normaaliin liian aikaisin, vaan koronaelvytystä on jatkettava. Sen on kuitenkin pian oltava valikoivampaa. Hyvin todennäköisesti kasvu- ja vakaussopimus on tauolla myös vuonna 2022”, Gentiloni sanoi lauantaina puhuessaan Italian elinkeinoelämää edustavan Confindustrian tilaisuudessa.

Hän korostaa, että kun myöhemmin on aika luopua elvtyksestä, sen on tapahduttava asteittain.

”Jos toimitaan liian nopeasti ja varomattomasti, aiheutetaan tarpeeton shokki niin sosiaalisesti kuin taloudellisestikin”, Gentiloni varoittaa.

”Tilanteen vakavuutta tai koronakriisin aiheuttamia vahinkoja ei pidä aliarvioida. Virus etenee edelleen monissa maissa, jotka joutuvat turvautumaan koviin rajoituksiin”, hän jatkoi.

Vanhassa kasvu- ja vakaussopimuksessa linjataan, että EU-maiden vuosittaisen budjettialijäämän on oltava alle kolme prosenttia ja julkisen velan alle 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Sääntöihin liittyvä ongelma ei koskea vain Etelä-Euroopan maita, sillä myös esimerkiksi Suomella on velkaa yli 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Ennemmin tai myöhemmin säännöt on uudistettava, sillä myös vakaussopimuksen isänä pidetty Euroopan vakausmekanismi EVM:n pääjohtaja Klaus Regling on myöntänyt etteivät ne ole enää toimivia.

