Kokoomuksen vaikuttajat haluavat, että puolueessa käydään keväällä aito ja kova kilpailu puolueen puheenjohtajuudesta.

He toivovat, että Antti Häkkänen ja Elina Lepomäki haastavat puheenjohtaja Petteri Orpon puoluekokouksessa Porissa.

Asia selviää Alma Median Iltalehden yhteiskuntatoimituksen tekemästä kyselystä, johon osallistui tiistain ja perjantain välillä 748 kokoomusvaikuttajaa.

Kokoomuslaisista 77 prosenttia eli yli kolme neljäsosaa toivoo, että Porissa on ehdolla puolueen puheenjohtajaksi useita tunnettuja kokoomuslaisia. He toisin sanoen haluavat haastajia puheenjohtaja Orpolle, joka on kertonut pyrkivänsä kolmannelle kaksivuotiskaudelle.

”Kilpailu mahdollistaa keskustelun ja tuulettamisen. Puolueelle ei ole eduksi, jos päätökset tehdään taputtamalla”, valkeakoskelainen kansanedustaja Pauli Kiuru perustelee.

Kyselyaineisto sisältää satoja sanallisia perusteluita, joihin pääsee tutustumaan tämän linkin avaamalla. Niissä toistuu vaatimus kokoomuksen linjan kirkastamisesta puheenjohtajavaalin kautta.

”Puolueen linja vaatii selkiyttämistä ja politiikka uutta vaihdetta. Vähintään linjakeskustelu tarvitaan, ja siinä puheenjohtajavaali on hyväksi. On myös arvioitava nykyisen puoluejohdon motivaatio”, sanoo piirihallituksen jäsen Kati Martinson Helsingistä.

Vastauksissa toistuvat arviot siitä, että puheenjohtajan valinta pelkällä nuijankopautuksella ei olisi hyväksi oppositiopuolueelle.

”Puheenjohtaja ei aina ole onnistunut luomaan kokoomuksesta julkisuudessa positiivista kuvaa kaikkien kokoomuslaisten mielestä, joten suvereeni ehdokkuus loisi mielikuvan, joka ei luo mahdollisuutta muutokselle”, Virpi Rahikkala Salon kokoomusnaisista kirjoittaa.

Tammerkosken kokoomuksen Kyuu Eturautti epäilee, että yksimielisesti valitulla puheenjohtajalla ei olisi edellytyksiä yhdistää kuppikuntiin jakautuvaa kansaa.

”Etenkin tällaisena kupliintumisen aikana on erityisen tärkeää käydä avointa ja rehtiä kisaa johtopaikasta julkisella debatilla ja perustelluilla erimielisyyksillä, mutta silti sopuisasti. Kyky käsitellä erilaisia lähtökohtia, ristiriitojakin, ilman syöksymistä poteroihin, on se, missä mitataan puolueen valmius yhdistää kansaa. Kabineteissa valittu puheenjohtaja ei voi siinä onnistua”, Eturautti arvioi.

Haastajien yhteissuosio ylittää 50 prosentin rajan

Kansallisen kokoomuksen varsinainen puoluekokous järjestetään Porissa 5.-7. kesäkuuta.

IL-kysely kertoo sen, että kokoomuksen puheenjohtajuus on kolmen kauppa.

”Pitää olla puheenjohtajakisa, jolla testataan nykyisen puheenjohtajamme Petteri Orpon luottamusta. Jos hän ei sitä saa, jonkun nimekkään ehdokkaan, kuten Antti Häkkäsen tai Elina Lepomäen tulee astua johtoon”, Hämeenlinnan kokoomusnuorten puheenjohtaja Aapo Warjovaara kiteyttää pelin hengen.

Kokoomusvaikuttajilta kysyttiin, kuka olisi heille mieluisin kokoomuksen puheenjohtaja Porin puoluekokouksesta alkaen. Vastausvaihtoehdoiksi annettiin kuusi nimeä: Sanni Grahn-Laasonen, Antti Häkkänen, Elina Lepomäki, Kai Mykkänen, Paula Risikko ja Petteri Orpo.

Kyselyssä oli mahdollista valita ”joku muu”-vaihtoehto, mutta sen valitsi vain kaksi prosenttia vastaajista.

Orpon jatkokautta tukee 37,1 prosenttia kokoomusvaikuttajista. Häkkäsen valitsisi puheenjohtajaksi 34,6 prosenttia vastaajista. Lepomäki kerää kyselyssä 18,3 prosentin suosion.

Huomionarvoista on, että kahden päähaastajan eli Häkkäsen ja Lepomäen yhteenlaskettu kannatus on selvästi yli 50 prosenttia.

Risikosta toivoo puheenjohtajaa viisi prosenttia kokoomuslaisista. Mykkäsen suosio jää alle kolmeen prosenttiin. Grahn-Laasosella ei ole kannatusta puheenjohtajaksi.

Kansanedustaja Rydman esittää vaihdosta

Kansanedustaja Wille Rydman vaihtaisi puheenjohtajaa ja tukee julkisesti mäntyharjulaista Häkkästä.

”Häkkäsellä on ylivoimaisesti parhaat edellytykset johtaa kokoomus vaalivoittoon tulevissa kunnallis- ja eduskuntavaaleissa. Vaihdos on syytä tehdä jo tulevassa puoluekokouksessa, jotta Häkkäsen kyvyt päästään täysimääräisesti hyödyntämään myös kokoomuksen oppositiopolitiikan rakentamisessa”, helsinkiläinen Rydman perustelee.

Orpon kannattajat lykkäisivät äänestyksen puheenjohtajasta kesän 2022 puoluekokoukseen.

”Orpo on osoittanut kyntensä oppositiojohtajana kaatamalla Antti Rinteen hallituksen välikysymykseen. Nyt on aika uudistaa rakenteet, jotta olemme valmiina kuntavaaleihin. Se vaatii kokeneen tiimin eikä hätiköityä puheenjohtajan vaihtamista kannatuspiikin toivossa. Aika puheenjohtajakilvalle on ennen eduskuntavaaleja”, kokoomusvaikuttaja kirjoittaa.

Älykäs Lepomäki, jämäkkä Häkkänen

Lepomäen tukijat korostavat, että espoolaisella olisi tarjota kokoomukselle visio. He huomauttavat, että tämä keräsi eduskuntavaaleissa lähes 20 000 henkilökohtaista ääntä.

”Elinalla on edistyksellinen visio Suomesta, ja soisin sen mielelläni olevan myös kokoomuksen visio. Ei enää kaverikapitalismia, sote-sekoilua tai ’autot kuuluvat teille’-ölinää. Elinan johdolla olisimme se edistyksellinen oikeistopuolue, jolle yksilö on yhteiskunnan tärkein yksikkö ja jota jokainen ihminen työttömästä duunarista aina Björn Wahlroosiin saakka voisi äänestää”, Kokoomusopiskelijoiden turkulainen puheenjohtaja Roope Ruohonen arvioi.

Häkkänen kerää kiitosta esiintymistaidoistaan ja kaudestaan oikeusministerinä.

”Häkkänen on aika raikas ja sanavalmis poliitikko”, kokoomusvaikuttaja kokee.

”Jämäkkä toimiessaan oikeusministerinä”, kiteyttää toinen.

Lepomäen kuvaillaan edustavan länsimielistä liberalismia. Hänen vahvuudekseen luetaan rohkeus ja kyky argumentoida ymmärrettävästi.

”Lepomäki ajaa oikeistolaista talouspolitiikkaa, on arvoliberaali sekä kannattaa aidosti länsimielistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Lisäksi hän on älykäs, analyyttinen ja karismaattinen sekä ennen kaikkea rohkea poliitikko, joka uskaltaa puhua suoraan vaikeistakin kysymyksistä. Toisin kuin monet muut suomalaiset poliitikot, hän ei yleensä turvaudu ympäripyöreään liturgiaan, esimerkiksi turvallisuuspolitiikasta puhuttaessa”, eräs vaikuttaja haluaa eroon hymistelystä.

Puolue-eliitiltä tukea Orpolle - Häkkänen vahva kentällä

Kokoomuksen puheenjohtajan valitsee noin 800 puoluekokousedustajaa.

Piirit jakavat puoluekokousedustajan paikkoja paikallisyhdistyksille niiden jäsenmäärien perusteella. Yhden edustajan saa jokaista alkavaa 30 maksavaa jäsentä kohden.

IL-kysely kertoo mahdollisten ehdokkaiden suosiosta puoluekokousedustajien keskuudessa, koska nämä ovat paikallisyhdistysten johtohenkilöitä.

Kyselyn vastaajiksi valittiin kansanedustajat, puoluevaltuuston ja puoluehallituksen jäsenet, piirihallitusten jäsenet ja eri piirien paikallisyhdistysten johtohenkilöt.

Kiinnostavaa on se, että niin sanotun puolue-eliitin keskuudessa Orpo on selvästi suositumpi kuin Häkkänen tai Lepomäki. Kyselyyn vastasi yli puolet (36/61) kokoomuksen puoluevaltuutetuista. Heistä 56 prosenttia tukee Orpon jatkokautta.

Paikallisvaikuttajia osallistui kyselyyn peräti 611. Heidän keskuudessaan Häkkänen (37 %) on suositumpi seuraavaksi puheenjohtajaksi kuin Orpo (34 %). Lepomäki saa tältä vastaajaryhmältä 19 prosentin lähtökannatuksen.

Orpon kannalta on huolestuttavaa, että useissa sanallisissa vastauksissa kokoomusvaikuttajat mainitsevat sekä Häkkäsen että Lepomäen ja kertovat valmiudestaan äänestää kumpaa tahansa.

”Jos tulee tilanne, jossa Elina Lepomäki ja Antti Häkkänen ovat ehdolla puheenjohtajaksi samaan aikaan, päätös on itselleni vaikein äänestyspäätös missään vaaleissa. He saivat vahvan tuloksen eduskuntavaaleissa 2019. Häkkäsen 20 234 ääntä on ehkä vakuuttavampi Kaakkois-Suomen vaalipiirissä kuin Lepomäen 19 292 Uudenmaan vaalipiirissä. Tällä hetkellä kallistun hieman Häkkäsen suuntaan, mutta tilanne voi muuttua Porin puoluekokoukseen mennessä”, kokoomusvaikuttaja pohtii.

Maltillisella Orpolla mahdollisuutensa

Vailla mahdollisuuksia Orpo ei IL-kyselyn valossa toki ole.

”Orpo on onnistunut hyvin puoluejohtajana ja herättää luottamusta suomalaisten keskuudessa, joten kokoomuksen on hyvä jatkaa hänen johdollaan”, arvioi rovaniemeläinen kansanedustaja Heikki Autto.

Turkulaisen Orpon suosio ei lepää yksin Varsinais-Suomen piirin varassa. Vastaavasti Lepomäellä ja Häkkäsellä on kannattajia Turun suunnalla. Kyselyn perusteella eri piirien vaikuttajat eivät ole ylhäältä päin ohjailtavissa.

”Kokoomus edustaa tässä hetkessä vakautta. Petteri Orpo ei hötkyile eikä hypi eri suuntausten pillin mukaan, vaan hänellä on vahva tahto viedä kokoomus takaisin hallitusvastuuseen suvaitsevaisuus ja mahdollisuuksien tasa-arvo johtotähtinään”, helsinkiläinen paikallisvaikuttaja Laura Rissanen luottaa.

Kärkikolmikolla eri vahvuudet

Karrikoiden voi todeta, että Orpon kannattajat vaikuttavat arvostavan maltillisuutta ja vakautta. Lepomäen tukijat toivovat suosikkinsa kirkastavan sekä kokoomuksen talous- että ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan. Häkkäsessä monet näkevät enemmän konservatiivia kuin Orpossa.

”Häkkänen osaa esiintyä ja ottaa asioihin rohkeammin kantaa kuin Orpo. Häntä pidetään hieman konservatiivisempana ehdokkaana kuin muita ykkösrivin kokoomuslaisia. Häkkäsen avulla kokoomuksen linjaa olisi mahdollista kirkastaa selkeämmin kansainvälisten veljespuolueiden tavoin oikeistokonservatiivisempaan suuntaan”, mäntyharjulaisen tukija kirjoittaa.

Useat vastaajat huomauttavat, että liian yksioikoiset stereotypiat eivät tee oikeutta ehdokkaille.

”Miksi emme halua päästää Elinaa johtoon? Kokoomus taitaa olla ainut puolueista, jolla ei ole ollut naista johtajanaan. Toinen kysymys on, miksi media haluaa maalata Elinasta 'kylmän' kuvan, vaikka hän on kaikkea muuta. Fiksuus ei ole kylmyyttä”, kokoomusvaikuttaja pohtii.

Kaipuuta oikealle ja pelkoa änkyräpuolueeksi muuttumisesta

Jos kokoomuslaiset saavat haluamansa puheenjohtajakisan, kyse on sanallisten vastausten valossa aidosta linjavaalista.

”Kokoomus on jakautunut. Liberaalioikeisto ei tunne puoluetta enää omakseen. Orpo kerää ympärilleen itselleen uskollisia voimia ja palkitsee heitä puolueen luottamustehtävillä. Politiikassa sopivimmat ohittavat pätevimmät. Ja se näkyy hiipuvana kannatuksena. Oppositiokausi oli ansaittu. Kovin pitkäksi sen ei toivoisi kokoomukselle jäävän”, porilainen Heli Räty sanoo.

Orpon kannattajat näkevät linjan muuttamisessa vaaroja.

”Petterin maltillinen, inklusiivinen ote, ja poliittiset linjat ovat mielestäni aivan oikeat tähän aikaan ja paikkaan. Ei kokoomuksesta saa tehdä oikeistokonservatiivista tai raivo-oikeistolaista änkyräpuoluetta”, istuvan puheenjohtajan tukija painottaa.

Inklusiivisuudella tarkoitetaan politiikassa sitä, että vähemmistöillä ja muuten heikommassa asemassa olevilla ihmisillä on oikeus kuulua tavallisiin yhteisöihin ilman, että heihin suhtaudutaan erillisryhminä.

”Kokoomus ei ole yhden asian puolue. Haetaan ratkaisuja, kompromisseja ja hyväksyttävissä olevia päätöksiä. Orpo on juuri tällainen puheenjohtaja”, turkulainen Aarne Knuutila uskoo.

”Petteri Orpo on päässyt hyvään vauhtiin oppositiossa. Hän edustaa erinomaisesti maltillista, rauhallista ja suvaitsevaa politiikkaa, mitä Suomi tarvitsee”, eräs vastaaja kirjoittaa.

Orpon kannattajat yrittävät ruokkia mielikuvaa siitä, että haastajat eivät olisi yhtä hyviä yleispoliitikkoja kuin nykyinen puheenjohtaja.

Kokoomuslaiset haluavat erottua muista puolueista

Kymmenet vastaajat kirjoittavat halustaan yrittää vaikuttaa linjaan puheenjohtajaäänestyksen kautta.

Muutostahto on aitoa ja laajaa.

”Puolueen suunnan olisi hyvä muuttua oikeistolaisempaan suuntaan, eikä nykyjohto siihen tunnu oikeasti pyrkivän. Oppositiossa voi ottaa kovemman suunnan”, kokoomusvaikuttaja arvioi.

Vaihdosta haluavat eivät muodosta yhtenäistä joukkoa, mutta heitä yhdistää toive siitä, että kokoomus erottuisi puoluekartalta.

”Kokoomuksen on erotuttava muista puolueista markkinatalouden, vaurastumisen ja eurooppalaisen työ- ja elinkulttuurin puolueena. Suomi on maa Euroopassa muiden länsimaiden joukossa. Meidän on aika myös toimia sen mukaisesti!” mikkeliläinen Nina Rasola vaatii.

IL-kyselyyn vastasi 322 kokoomuslaista naista. Naisilta Orpo (37 %) saa enemmän tukea kuin Häkkänen (30 %). Naisista 18 prosenttia kannattaa Lepomäkeä ja yhdeksän prosenttia Risikkoa.

Miesvastaajia kertyi 426. Miesten keskuudessa Häkkänen (38 %) ja Orpo (37 %) ovat lähes yhtä suosittuja. Lepomäki kerää heiltä 19 prosentin kannatuksen.

Vaaniiko Häkkästä Lindtmanin kohtalo?

Seuraavaksi kokoomusvaikuttajat saavat jännittää, vastaako Häkkänen tai Lepomäki heidän toiveisiinsa aidon puheenjohtajakilpailun aloittamisesta.

”Arvioni mukaan Lepomäki haastaa Orpon joka tapauksessa, jolloin Häkkäsen on mietittävä vakavasti omaa ajoitustaan. Ettei kävisi kuin Antti Lindtmanille SDP:ssä. Häkkäsellä on edellytykset johtaa kokoomus 20-luvun menestykseen, jos hän onnistuu tasapainoilemaan oikeistopainotusten ja nyt kunnossa olevan erittäin hyvän julkisen mielikuvan välillä”, eräs kokoomusvaikuttaja analysoi kutkuttavaa asetelmaa.

Osa Häkkäsen tukijoista kiittelee Orpon asiaosaamista, mutta kritisoi tätä hymistelystä.

”Häkkäsellä on myös sopivaa tilannehuumoria. Kun hän tulee julkisuuteen, asia on painavaa tekstiä. Kokoomuslaiset itse asiassa odottavat, että Häkkänen lähtisi ehdokkaaksi. Hymistelevä Orpo ei tuo enää mitään uutta, vaikka on osaava asiapoliitikko”, eräs vastaaja kirjoittaa.

Lepomäellä on myös vahvaa kannatusta maakunnissa, jos Häkkänen ei haasta Orpoa.

”Lepomäki tekee erittäin määrätietoista ja pitkäjänteistä eri sektoreiden toimintaa uudistavaa ja taloudellisesti kestävää politiikkaa. Hän on taitava ja monipuolinen esiintyjä julkisuudessa, kirjoittaa paljon eri kanaviin”, kiittelee Rovaniemen kylien kokoomuksen Asko Peuraniemi.

Kysely lähetettiin 1 500 kokoomusvaikuttajalle. Vastausprosentti kohosi 50:een.

Kokoomusvaikuttajien satojen avoimien vastausten lukeminen vahvistaa sen, että he odottavat Porin puoluekokoukselta ja sitä edeltävältä keväältä paljon.

Eräs vaikuttaja arvioi, että jos kokoomus joutuisi yhteiskunnallisen pilapiirtäjän kohteeksi, kuvasta ei tulisi kenttäväkeä miellyttävä.

”Kokoomuksen puheenjohtajaongelmat alkoivat, kun Jyrki Katainen siirtyi Brysseliin. Sen jälkeen roolitus ei ole toiminut. Oppositiopolitiikka ei ole lähtenyt vauhtiin: oma viesti ei kuulu, kun sitä ei oikein ole. Enemmän reagoidaan muihin puolueisiin kuin pidettäisiin yllä kokoomukselle vahvoja omia teemoja. Tällaisia ovat demokratia ja oikeusvaltio, vahva länsisuuntautuneisuus (EU mukaan lukien) ja sivistyksen korostaminen. Jos Kari Suomalainen olisi tekemässä nyt kokoomuksesta pilapiirrosta, olisi se valtion kamreeri, jolla on laput silmien sivuilla kuin hevosella”, hän kirjoittaa.

Vastaukset kertovat, että kokoomusvaikuttajat odottavat seuraavalta puheenjohtajaltaan - olipa hän sitten Häkkänen, Lepomäki, Orpo tai Risikko - ennen kaikkea pääministerin aseman palauttamista kokoomukselle.

Jutun otsikkoa korjattu 31.1.2020 klo 20:21. Alkuperäinen otsikko oli: Alma-kysely: Petteri Orpon suosio laskee – yhä useampi kokoomuslainen pistäisi vaihtoon, haastajakaksikon yhteiskannatus jo 50 %.