Vihreät nuoret purkavat pettymystään Sanna Marinin (sd) hallitukseen.

”Hallitusvastuu on iso, ja monet vihreille tärkeät kysymykset ovat edenneet. Kuitenkin näin Vihreiden nuorten puheenjohtajana on jatkuvasti sellainen olo, että keskusta kävelee demareiden tuella jatkuvasti vihreiden yli, eikä kunnioita yhteisesti sovittuja linjoja. Jos demareilla on halua olla jatkossakin vihreiden kanssa yhteisessä hallituksessa, niin keskustan tukemisen haitallisessa ilmastopolitiikassa ja tunkkaisessa ihmisoikeuspolitiikassa on loputtava”, Vihreiden nuorten väistyvä puheenjohtaja Brigita Krasniqi vaati puheessaan Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton liittokokouksessa Oulussa.

Vihreiden nuorten mukaan hallituksen plussat ja miinukset tullaan mittaamaan tulevana keväänä, kun hallituksen ilmastotavoitteiden vaikutukset arvioidaan ilmastopaneelissa.

”Jos ja kun ne todetaan riittämättömiksi, hallituksen tulee löytää ne riittävät toimet, joilla Suomesta saadaan hiilineutraali hyvinvointivaltio vuoteen 2035 mennessä. Jos Marinin hallitus epäonnistuu noudattamaan omaa hallitusohjelmaansa, ei vihreille jää juurikaan syitä jäädä hallitukseen.”

Keskusta uhkasi hallituksesta lähdössä viikko sitten, kun puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko varoitti, että talouden kehyksistä ei tulee enää joustaa jo päätettyä enempää tai keskusta lähtee hallituksesta.

LUE LISÄÄ: