Me tarvitsemme maahanmuuttoa, mutta otsikoihin pääsevät vain maahanmuuton ongelmat, sanoi komissaari Ylva Johansson.

Euroopan komissio julkisti keskiviikkona kauan odotetun maahanmuuttopaketin. Siinä EU tehostaisi ulkorajojen valvontaa, turvapaikkahakemusten käsittelyä ja poistaisi laittoman maahanmuuton painetta Etelä-Euroopan maista niin sanotulla joustavalla solidaarisuudella.

”Me tarvitsemme maahanmuuttoa, mutta otsikoihin pääsevät vain maahanmuuton ongelmat”, sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson sanoi tiedotustilaisuudessa Brysselissä keskiviikkona.

Johanssonin mukaan komissio esittää uudella paketilla ratkaisuja laittoman maahanmuuton hoitamiseen. Lailliseen maahanmuuttoon komissio palaa uudella esityksellä ensi vuonna.

Komissio ehdottaa maahanmuuttohakemusten käsittelyn nopeuttamista ja jokaisen laittomasti EU:n alueelle tulevan ihmisen rekisteröimistä. Tulijat jaoteltaisiin sen mukaan, mikä on todennäköisyys saada myönteinen turvapaikkapäätös. Tavoitteena on tehdä nopeita turvapaikkapäätöksiä ja näin ollen myös palautuksia. Euroopan meri- ja rajavartiovirasto Frontexin toimintaa vahvistettaisiin.

Toinen osa pakettia on niin sanottu joustava solidaarisuus. EU:n maahanmuuttopolitiikka on jumiutunut vuosikausiksi taakanjakoon eli keskusteluun siitä, mikä jäsenmaa ottaa vastuulleen Etelä-Euroopan kautta Eurooppaan pyrkivät tulijat. Itä-Eurooppa ei halua maahanmuuttajia etelästä ja vastustaa pakollisia pakolaiskiintiöitä. Länsi-Eurooppa on ottanut vapaaehtoisesti pakolaisia esimerkiksi Kreikan leireiltä, mutta määrät ovat olleet varsin pieniä eivätkä ole merkittävällä tavalla lieventäneet tilannetta esimerkiksi Kreikassa.

Uudessa paketissa komissio ei esitä turvapaikkakiintiöitä, vaan jäsenmaat voivat valita itse kolmen vaihtoehdon välillä: joko he ottavat vastaan turvapaikanhakijoita tai sponsoroivat pakolaisen palauttamista. Kolmas vaihtoehto on tarjota muunlaista rahallista tukea Euroopan maahanmuuttopolitiikan toimeenpanoon, esimerkiksi turvapaikkakäsittelyn tukemiseen, tulijoiden vastaanottoon ja palautuksiin.

Uuden ehdotuksen myötä Dublin-asetus, jossa turvapaikkahakemusten työstäminen oli sen maan vastuulla, jonne tulija ensin saapuu, jää pois. Tilalle tulisi uusi järjestelmä, jossa jokaisen jäsenmaan olisi tavalla tai toisella osallistuttava maahanmuuton hoitamiseen.

Lisäksi komissio ehdottaa lisää yhteistyötä laittoman maahanmuuton lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, jotta ihmisten salakuljetus vähenee ja jotta luodaan enemmän kannustimia olla lähtemättä paremman elämän toivossa Eurooppaan.

”Tämä on kompromissi, jonka lopputuloksena on sopu”, maahanmuuttokomissaari Margaritis Schinas sanoi tiedotustilaisuudessa.

Seuraavaksi ehdotus etenee jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin pöydälle. Niiden on määrä neuvotella lopputulos yhdessä. Komissio toivoo, että se tapahtuu tämän vuoden loppuun mennessä.

Odotettu paketti kerää kritiikkiä

Komission ehdotusta on odotettu hartaasti, sillä maahanmuutto- ja etenkin pakolaispolitiikka on polkenut vuosikausia tyhjää Euroopassa. Samaan aikaan Eurooppaan on pyrkinyt tasaisena, joskin takavuosiin verrattuna vähäisenä virtana ihmisiä, mutta EU-maiden maahanmuuttopolitiikka ja asenteet ovat koventuneet.

Lopputuloksena EU:n reuna-alueilla, kuten Kreikassa on täynnä olevia pakolaisleirejä, joissa ihmiset odottavat asioidensa käsittelyä vuosia. Euroopan suurin oli Morian leiri Kreikan Lesboksen saarella, jossa 3000 ihmiselle suunnitellulla alueella oli noin 12 000 ihmistä, kunnes leiri paloi pari viikkoa sitten.

Pakolaisia Morian leiriltä Kreikan Lesboksen saarella. Kuva: DIMITRIS TOSIDIS

Kansalaisjärjestö Oxfam arvostelee komission ehdotusta kovin sanoin.

”Komissio on antanut periksi paineelle EU-maista, joiden ainoa tavoite on vähentää Euroopasta turvapaikan saavien ihmisten määrää”, Oxfamin EU-toimiston johtaja Marissa Ryan kommentoi tiedotteessa.

Ryanin mukaan uusi ehdotus ei poista ongelmaa Euroopan niin sanotuilta hotspoteilta eli Kreikan kaltaisilta alueilta, jonne ihmiset ensisijaisesti saapuvat. Päinvastoin tavoite on käsitellä hakemukset yhä rajalla, mikä aiheuttaa ihmisten pakkautumisen ”kauheisiin oloihin.”

Oxfam kritisoi myös sitä, että EU haluaa käyttää kehitysapua maahanmuuton lähtömaissa nimenomaan maahanmuuton estämiseen.

”Kehitystyöapua pitäisi käyttää köyhyyden vähentämiseen. EU:n päähänpinttymän kaltainen keskittyminen maahanmuuttoon on tuottanut vain vähän positiivisia tuloksia”, Ryan sanoo.