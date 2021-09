Vihreiden puoluekokous hyväksyi sunnuntaina kannabiksen laillistamista koskevan aloitteen kahden äänen enemmistöllä 183-181. Vihreistä tuli samalla ensimmäinen eduskuntakuntapuolue, joka kannattaa kannabiksen laillistamista.

Kokoomusnuoret katsoo, että vihreiden päätös on selvä viesti kokoomukselle.

”Kokoomusnuoret on kannattanut kannabiksen kasvatuksen, myynnin ja hallussapidon laillistamista itsehoitolääkkeenä jo viime syksystä lähtien. Olemme erittäin iloisia, että nyt myös Vihreät on ensimmäisenä eduskuntapuolueena tullut samalle linjalle. Tämä on selvä viesti myös meidän emopuolueelle. Jos kokoomus haluaa kutsua itseään jatkossakin edistyspuolueeksi, on puolueen päivitettävä kantansa kannabiksen suhteen mahdollisimman pian”, Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula sanoo tiedotteessa.

LUE MYÖS: