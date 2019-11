Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskuntaa Tukholmassa johtanut sdp:n kansanedustaja, pitkäaikainen ulkoministeri Erkki Tuomioja linjaa, että ilmastokysymysten pitää olla korkealla myös Pohjoismaiden neuvoston asialistalla.

Tukholman kokouksesta uutisiin nousivat lähinnä ilmastoaktivisti Greta Thunbergin kieltäytyminen Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnosta ja kansanedustaja Mikko Kärnän (kesk) kiukuttelu siitä, että Pohjoismaiden neuvoston illallisella oli tarjolla vain vegaaniruokaa.

”Ilmastonmuutoksen seuraukset ovat erityisen voimakkaita pohjoisen arktisilla alueilla, ja yleinen kahden asteen lämpötilan nousu tarkoittaa siellä yli neljää astetta”, Tuomioja kommentoi Uuden Suomen ja Kauppalehden Aamiainen Jari Korkin kanssa -haastattelussa.

”Pohjoismaisen mallin pohjalta on periaatteessa mahdollista siirtyä kestävään kehitykseen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Siihen on hyvin, hyvin vähän aikaa, sillä emmehän me pysäytä ilmastonmuutosta, vaan pelkästään hillitsemme sitä”, hän jatkaa.

