Suomessa varmistui viikonlopun aikana uusia koronavirustartuntoja. Helsingin kaupungin mukaan pääkaupunkiseudulla on todettu nyt viisi koronavirustartuntaa ja 150 virukselle altistunutta ihmistä on asetettu kotikaranteeniin kahdeksi viikoksi. Tämä oli tilanne maanantaina.

Tartuntatautilain mukaan päätös karanteenista voidaan tehdä henkilölle, jonka on todettu tai perustellusti epäilty altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudille.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Liisa Katajamäki kertoo, että karanteenin rikkominen voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

”Jos henkilö ei noudata päätöstä ja lähtee pois karanteenista, hänet on mahdollista tuomita rikoslain mukaan terveydensuojelurikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi”, Katajamäki sanoi.

Suurin osa karanteeniin laitetuista on Helsingin Viikin normaalikoulun oppilaita sekä HJK:n juniorijalkapallojoukkuueen pelaajia, jotka olivat olleet tekemisissä koronavirustartunnan saaneen alakouluikäisen pojan kanssa.

Suomessa on todettu kuusi laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Kaikkiaan koronatapauksia on todettu yhteensä yli 89 000, joista Manner-Kiinan ulkopuolella noin 8 900. Euroopassa on todettu yhteensä noin 2 150 tapausta.

LUE SEURAAVAKSI: