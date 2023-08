Vaalirahat. Poliitikkojen vaalirahoituksesta on kohistu taas, kun Helsingin Sanomat paljasti Elina Valtosen (kok) ilmoittaneen vaalirahoituksensa yli 40 000 euroa liian pieneksi. Virheitä on kuitenkin hyvin monella muullakin. Tähän mennessä kevään eduskuntavaalien ilmoituksista peräti neljännekseen on pitänyt tehdä korjauksia ja valvontakierros on kesken, kertoo VTV:n valvontapäällikkö Jonna Carlson.

Kuva: OUTI JÄRVINEN