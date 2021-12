Uuden Suomen aluevaalikone on nyt auki ja löytyy tästä linkistä. Vaalikone on tehty yhteistyössä Iltalehden ja aluelehtien kanssa.

Tee vaalikone! Uuden Suomen aluevaalikoneen pääset tekemään tästä linkistä.

Suomen ensimmäiset, historialliset aluevaalit käydään sunnuntaina 23. tammikuuta. Vaaleissa valitaan jäsenet 21 hyvinvointialueen aluevaltuustoihin, jotka päättävät jatkossa sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluiden järjestämisestä.

Yksi vaalien kuumista perunoista on asia, joka ei suoranaisesti ole poliitikkojen tai myöskään hyvinvointialueiden valtuustojen käsissä: hoitajien palkat ja niiden nostaminen. Toisaalta sote-uudistukseen sisältyvä palkkaharmonisointi tulee nostamaan palkkoja ”automaattisesti”, ja on myös esitetty arvioita, että hyvinvointialueet voisivat vaikuttaa palkkaharmonisoinnin toteutustasoon.

Vaalikoneessamme ehdokkaille esitetään väite ”Hoitajille pitää maksaa lisää palkkaa, vaikka se johtaisi kulujen kasvamiseen”.

Täysin samaa mieltä väitteestä ovat muun muassa opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sekä vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela.

”Me olemme kaikki riippuvaisia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitaitoisista ammattilaisista, jotka huolehtivat meidän terveydestämme ja hyvinvoinnistamme. Silti moni heistä tekee työtä hyvin pienellä palkalla, ja liian usein olosuhteissa, joita värittää jatkuva resurssipula ja kiire. Sote-alan ammattilaisten työolojen ja palkkauksen parantaminen on keskeisin keino pitää koulutetut ammattilaiset alalla ja houkutella jo pois siirtyneitä takaisin”, Andersson perustelee.

Hän viittaa palkkoihin myös kysymyksessä, jossa tiedustellaan hoitoalan työvoimapulasta. Väitteen mukaan ”sosiaali- ja terveysalan henkilöstöpulaa täytyy helpottaa palkkaamalla työntekijöitä ulkomailta”. Andersson on samaa mieltä, mutta korostaa ennen kaikkea työehtojen parantamista.

”Työvoimapulaa pitää ratkaista työoloja ja palkkausta parantamalla. Sen lisäksi suhtaudun myönteisesti myös ulkomaalaisen työvoiman määrän lisäämiseen, sillä väestömme ikääntyy nopeasti. Työperäinen maahanmuutto ei kuitenkaan voi olla syy olla tekemättä parannuksia palkkaukseen ja työehtoihin”, hän kirjoittaa.

Vihreiden Suomela kirjoittaa aluksi, että palkoista päättäminen kuuluu työmarkkinaosapuolille.

”Poliitikkojen tehtävä on kuitenkin varmistaa, että sote-alan vakavan henkilöstöpulan ja muiden haasteiden ratkaisuun on riittävä rahoitus. Näitä haasteita on hyvin vaikea ratkoa, ellei työmarkkinaosapuolilla ole tosiasiallista mahdollisuutta tarkastella myös palkkauksen tasoa. Periaatetasolla olen sitä mieltä, että hoitoalan palkkaus ei vastaa työn tärkeyttä ja vaativuutta. Pandemia-aikana kuormittuneiden työntekijöiden panos tulee tunnustaa ja heitä tulee palkita asianmukaisesti. Ylipäätään on syytä huomioida, että julkisen sektorin naisvaltaisten, pienipalkkaisten alojen palkkakuopasta ei päästä eroon ilman kohdennettuja toimia palkkaerojen korjaamiseksi”, Suomela perustelee näkemyksensä.

Pääministeripuolue sdp:n linja on nuivempi. Puolueen varapuheenjohtaja Niina Malm valitsee palkkakysymyksen vastausvaihtoehdoista ”neutraalin”.

”Asia kuuluu työmarkkinoille, ei poliittisille päättäjille”, Malm linjaa.

Siitä hän on eri mieltä, että työvoimapulaan pitäisi etsiä apua ulkomailta.

"Koulutus alalle, panostaminen työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin on ehdottomasti ensisijaisia asioita hoitaa kuntoon henkilöstöpulassa.”

Keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon suhtautuminen on myös neutraali. Hän kuitenkin nostaa esiin erilaiset lisät keinona palkita hoitajia ja nostaa palkkausta.

”Poliitikkojen ja puolueiden ei tule kuitenkaan sekaantua palkkaneuvotteluihin eikä ottaa kantaa yksittäisten työntekijäryhmien palkkoihin tai palkankorotusten suuruuteen. Palkkaneuvottelut pitää käydä normaaleissa työmarkkinaprosesseissa sekä paikallisesti. Olen kiinnittänyt huomiota, että korona-aikana on maksettu erilaisia lisiä työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Koronatilanne ja hoitajapula saa pohtimaan, tulisiko palkkausjärjestelmän tunnustaa nykyistä paremmin hoitajien erilaiset vastuut ja kertynyt kokemus”, Saarikko kirjoittaa.

”Jätän palkankorotusten tason mieluusti työmarkkinaosapuolille ratkaistavaksi. Kuitenkin monissa maissa on hoitohenkilökuntaa muistettu erilaisilla korona-ajan lisillä”, kirjoittaa myös kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.

Annika Saarikko huomauttaa, että vaikka sote-uudistuksen ei tulisi kasvattaa julkisia menoja, alkuun se tekee juuri tämän ”johtuen muutoskustannuksista, kuten palkkaharmonisoinnin ja ohjelmistojen yhteensovittamisen vuoksi”.

Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vastustaa työvoiman palkkaamista ulkomailta ja korottaisi ennemmin hoitajien palkkoja.

”Julkiset sotepalvelut kärsivät resurssivajeesta. Tämä näkyy henkilöstövajeena ja työssä olevien yhä suurempana kuormituksena. Palkka ei ole kummoinen suhteessa työmäärään. Ensisijainen ja tärkein toimi hoitoalan ongelmien korjaamiseksi on lisätä resursseja”, Purra linjaa.

Kokoomuksen kansanedustaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho valitsee palkkakysymyksessä vaihtoehdon ”neutraali”.

”Työn vaativuus ja koulutus pitäisi näkyä myös palkassa. Palkkaratkaisut ratkaistaan työmarkkinapöydissä. Koronan aiheuttaman työkuormituksen perusteella olisi perusteltua huomioida sote-henkilöstöä erillisellä koronalisällä kuten monet muut maat ovat tehneet.”

”Työvoimapulan helpottamiseksi tarvitsemme monia eri keinoja. Työperäinen maahanmuutto on yksi niistä keinoista”, Laiho jatkaa.

Uuden Suomen ja Iltalehden vaalikone on tehty yhteistyössä kuuden aluelehden kanssa. Aluevaalikone julkaistaan Iltalehden, Uuden Suomen, Turun Sanomien, Kalevan, Lapin Kansan, Kainuun Sanomien, Länsi-Suomen ja Keskipohjanmaan sivuilla. Aluevaalikoneessa on vastattavana 15 kaikille yhteistä kysymystä, joista 10 käsittelee sote- ja pelastuspalveluja ja viisi arvokysymyksiä. Lisäksi hyvinvointialueille on 5–10 alueellisesti räätälöityä kysymystä.

TEE ALUEVAALIKONE TÄSTÄ LINKISTÄ!

LUE MYÖS: