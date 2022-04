Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan puolustusliitto Natossa ei olemassa pykäliä tai sopimuksia, jotka antaisivat turvatakuun Naton jäsenyyttä hakeneelle maalle jäsenyyden hyväksymisprosessin ajaksi.

” Suomi on oman puolustuksensa varassa sillä ajalla. Natolla on kuitenkin avoimien ovien politiikka, eli myös Natolla ja Naton jäsenillä on intressi suojata niitä maita, jotka jäsenyyttä haluavat hakea”, Haavisto sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Hän kertoi aikaisemmin tässä kuussa, että Naton jäsenmaat ovat tarjoutuneet Suomelle turvallisuusavuksi sille joitain kuukausia kestävälle ”harmaalle” ajanjaksolle, kun Suomi mahdollisesti on hakenut jäsenyyttä, mutta ei ole vielä tullut hyväksytyksi osaksi liittoumaa.

Haaviston mukaan kyse on siitä, että Naton jäsenmaat ymmärtävät tällaisen tilanteen maailmanpoliittiseen tilanteeseenkin liittyen, että jos joku maa nyt hakee Naton jäsenyyttä, niin ei voida ajatella, että tulisi sellainen turvallisuusuhka siihen väliin, jolla pyrittäisiin sitten tätä Naton jäsenyyshakemusta jollain tavalla häiritsemään tai estämään.

Ulkoministeri arvioi, että jos Suomi nyt käytä Nato-optiotaan, siitä tulee aikaisempaa teoreettisempi vaihtoehto.

”Sen käytön kynnys tulee valtavan suureksi. Mitä vielä pahempaa voi tapahtua Euroopassa kuin Venäjän hyökkäys Ukrainaan”, Haavisto kysyi Ykkösaamussa.

Hän katsoo, että ihanteellisessa tilanteessa Suomi ja Ruotsi hakisivat Nato-jäsenyyttä samaan aikaan yhdessä.

”Se on tärkeää, koska meillä on yhteistä puolustusyhteistyötä ja erittäin tiivistä yhteistyötä. Myös Naton päässä se, että kahta maata käsiteltäisiin yhtä aikaa helpottaisi käsittelyä.”

Haavisto arvioi, että jos Suomi hakee Naton jäsenyyttä, uhka rajaloukkauksiin kasvaa ainakin hakemusaikana.

”Ilmatilan, merialueen jopa maarajan loukkaukset ovat sellaisia, joihin pitää valmistautua. Suomen tulee kaikissa tilanteissa puolustaa suvereniteettiaan ja tässä tilanteessa sen merkitys korostuu.”