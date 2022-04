Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) joutui eduskunnan kyselytunnilla vastaamaan oppositioedustajien ihmetykseen valtio-omistajan suhteesta Fortumiin ja sen saksalaiseen tytäryhtiöön Uniperiin.

Suomen valtio on Fortumin enemmistöomistaja, ja Fortum puolestaan omistaa yli 70 prosenttia Uniperista. Torstaina uutisoitiin, että Uniper olisi taipumassa Venäjän vaatimukseen kaasuostojen ruplamaksuista. Ratkaisu olisi Suomen ja EU:n linjausten vastainen.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz tarttui Tuppuraisen keskiviikkona ja torstaina antamaan kommenttiin, jonka mukaan ”Suomi ei suostu maksamaan” maakaasusta ruplissa.

”Onpa kummallinen lausunto. Eihän venäjän kaasukaupassa valtio ole osapuoli”, Zyskowicz sanoi.

”Valtio ei maksa missään muussakaan valuutassa, koska valtio ei ole kaasun ostaja.”

Hän jatkoi kysymällä, mitä valtio-omistaja ajattelee siitä, että ”Fortumin tytäryhtiö ei näytä välittävän tippaakaan omistajansa tahdosta”.

Ministeri Tuppurainen huomautti vastauksessaan, että Suomen maksuista puhuessaan hän viittasi ”valtio-omistajan kantaan, jonka olemme viestittäneet Suomen kaasukauppaa hallinnoivalle Gasumille”.

Tuppurainen muistutti, että Suomi osana EU:ta haluaa irtautua Venäjän fossiilisesta energiasta niin pian kuin mahdollista. Uniperin osalta hän sysäsi vastuun Saksalle.

”Uniper on Fortumin tytäryhtiö. Se on saksalainen yhtiö, Saksassa listattu pörssiyhtiön. On Saksan asia kertoa sen kanta ruplamaksuihin”, Tuppurainen sanoi.

Toinen oppositioedustaja Harry Harkimo (liik) ihmetteli ministerin linjausta. Hän luetteli, että Suomen valtio omistaa Fortumista yli 50 prosenttia ja Fortum puolestaan Uniperista yli 70 prosenttia.

Fortum päättää Uniperin hallituksesta, Harkimo sanoi, ja valittu hallitus päättää suhtautumisesta kaasutoimituksiin.

”Jos valtio ei pysty vaikuttamaan tähän, on se nyt vähän ihmeellistä”, Harkimo kummasteli.

”Miten on mahdollista, että te sanotte päivästä toiseen, että ’ei onnistu, että tämä on Saksan asia’? Ei se ole Saksan asia – Fortum [enemmistö]omistajana päättää Uniperista.”

Tuppurainen myönteli, että enemmistöomistajana Fortum voi käyttää omistajavaltaansa yhtiökokouksessa.

”Yhtiöt käyvät tietojeni mukaan parhaillaan hyvin tiivistä dialogia Saksan valtion kanssa. Uniperin toiminnassa on kyse Saksan energiapolitiikasta.”

Tuppurainen sanoi jo aiemmin torstaina, että Uniperin osalta merkittäviä ovat Saksan valtion energiapoliittiset linjaukset ja yhtiö noudattaa Saksan lakia.

Hän painotti, kuten Fortum aiemmin torstaina, että kaasulla on erittäin merkittävä rooli Saksan talouden ja yhteiskunnan toiminnassa. Tuppurainen toivoi EU:lta yhtenäistä linjaa ja vastausta Venäjän ”ruplakiristykseen”.