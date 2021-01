”Perussuomalaisten kuntavaaliohjelman teemat on viritetty keskustan nujertamiseksi ja kokoomuksen talousoikeistolaisen siiven pyydystämiseksi”, analysoi valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo.

LUE ANALYYSI:

Hän toteaa Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa, että perussuomalaisten asemaa vahvistaa sen kannatuksen alueellinen tasaisuus. Vuoden 2011 jytkyvaaleissa perussuomalaiset sai Paloheimon mukaan kannatusta kaikkia muita puolueita tasaisemmin Suomen eri osista niin etelässä ja pohjoisessa, idässä ja lännessä kuin kaupungeissa ja maaseudulla.

”Keskustan vahvimman kannatuksen alueet ovat edelleen maaseudulla, erityisesti maamme muuttotappioalueilla. Kokoomuksen, sdp:n ja vihreiden kannatuksen painopisteet taas sijoittuvat etelään ja kaupunkeihin. Myös vuosien 2015 ja 2019 eduskuntavaaleissa perussuomalaiset sai maan eri puolilta kannatusta tasaisemmin kuin mikään muu puolue”, Paloheimo summaa.

Paloheimon mukaan juuri muuttotappioalueilla asuvien kansalaisten tyytymättömyys Suomessa harjoitettua politiikkaa kohtaan on näkynyt äänestysaktiivisuuden hiipumisena. Keskustan kannatus putosikin viime eduskuntavaaleissa ”pienemmäksi kuin koskaan ennen maamme itsenäisyyden aikana”.

”Keskustalla on nyt suuria vaikeuksia saada takaisin niitä kannattajiaan, jotka se vuoden 2019 vaaleissa menettivät nukkuville ja perussuomalaisille. Perussuomalaiset sen sijaan on mielipidemittauksissa kannatukseltaan maamme suurin puolue.”

Taitava peliliike Jussi Halla-aholta

Keskustan kannatus on vuotanut perussuomalaisiin vuoden 2011 vaaleista alkaen, Paloheimo muistuttaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi maanantaina, ettei puolue halua ”punavihreän hallituksen” jatkavan ja ainoa tapa kaataa hallitus, on äänestää kuntavaaleissa perussuomalaisia. Ajatus taustalla on viedä keskustalta niin paljon ääniä, että puolue lähtee hallituksesta.

”Strategisesti taitavan Jussi Halla-ahon tavoitteena on kaataa kuntavaaleissa maan hallitus. Sen perussuomalaiset pyrkii tekemään tyrmäämällä keskustan kuntavaaleissa niin perusteellisesti, että puolue haukkoo henkeään ja eroaa hallituksesta, jolloin hallitus samalla kaatuu”, Paloheimo toteaa.

Paloheimo ei näe perussuomalaisten kuntavaaliohjelmassa kuivaa kapulakieltä, joka on usein ominaista virkamiesten kirjoittamille ohjelmille. Perussuomalaisten ohjelmassa ei ole myöskään poliittisissa ohjelmissa liian yleistä ”kaikkea hyvää kaikille” -fraseologiaa, emeritusprofessori katsoo.

”Ne, jotka naureskelevat Jussi Halla-aholle, että nyt käydään kuntavaaleja, eikä hallitusvaaleja, eivät ymmärrä poliittisen kilpailun ja vallankäytön logiikkaa. Jussi Halla-aho on tällä hetkellä Suomen taitavin poliittinen taktikko.”