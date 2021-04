Hallituspuolue keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kommentoi lyhyesti hallituksen neuvottelujen etenemistä puoliväliriihessä.

Hallituksella on ollut haasteita päästä yksimielisyyteen talous- ja työllisyysratkaisusta, johon erityisesti keskusta on ollut julkisuudessa tyytymätön.

Puoliväliriihestä on odotettu ratkaisua tänään torstaina, mutta näyttää siltä, että aikataulu venyy, sillä riihi on keskeytynyt valtioneuvoston istuntojen ja eduskuntatyön vuoksi. Neuvotteluiden on määrä jatkua Säätytalossa kello 18.

Saarikko esiintyi Säätytalolla tiukkana kirstunvartijana. Hänen mukaansa neuvottelut ovat edistyneet ja nyt istutaan ”samoissa pöydissä” ja käydään läpi ”kunkin puolueen reunaehtoja”.

Nämä asiat ovat ytimessä

Saarikon mukaan ytimessä on talous- ja työllisyyspolitiikka ja työllisyystoimet, joista riittävän osan on keskustan mielestä vahvistettava julkista taloutta.

Velassa ydinasia on Saarikon mukaan se, että menot ja tulot on saatava tasapainoon. Hänen mukaansa talouspolitiikan uskottavuus liittyy siihen, että velkaantuminen ei ole holtitonta, velka saadaan kuriin ja tulot ja menot tasapainoon.

”Työllisyys on siinä ytimessä”, Saarikko sanoi Säätytalolla, kun neuvottelut päivällä keskeytettiin.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) oli Saarikkoakin niukkasanaisempi, eikä suostunut ennakoimaan edes sitä, joudutaanko neuvotteluja jatkamaan huomenna. Hänen mukaansa neuvotteluun käytetään aikaa niin paljon kuin asiat vaativat.

”Sitä riittää”, Vanhanen sanoi.

Eduskunnassa alkaa kyselytunti kello 16.