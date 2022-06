Sotatilanne Ukrainassa on vaikea, ja lännen apu koetaan siellä riittämättömänä. Venäjä on kerta toisensa jälkeen käyttänyt sotilaallista voimaa, mikä herättääkin kysymyksen siitä, mikä maa on seuraavana uhrilistalla.

Sotatieteiden dosentin ja Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun tutkijan Ilmari Käihkön mukaan tätä on käytetty argumenttina perustelemaan, miksi Venäjä on pysäytettävä.

”Kyllähän se on voimakas argumentti, jos Venäjä ei nyt pysähdy, niin mihin se sitten pysähtyy. Valitettavasti näyttää nyt siltä, että ainoa tapa pysäyttää Venäjä on sotilaskeinot”, Käihkö sanoo.

Aseavun punainen linja

Lännen intresseissä on se, että sota ei leviäisi minnekään muualle, joten Käihkön mukaan on epätodennäköistä, että Ukrainaan lähetettäisiin sotilaita.

”Sotilaiden lähettäminen on epätodennäköistä. Yksi skenaario, jota olen miettinyt, on se, jos Venäjä käyttäisi ydinaseita tai joukkotuhoaseita, niin siihen olisi reagoitava. Silloin Ukrainaan voitaisiin viedä joukkoja. Toinen skenaario, jossa näin voisi tapahtua, on Ukrainan satamien avaaminen. Mutta on epätodennäköistä, että siihen kukaan ryhtyisi, koska se on todella riskialtista”, Käihkö sanoo.

Käihkön mukaan punainen linja eli se, mikä on hyväksyttävää aseapua, on liikkunut koko ajan. Toisaalta sen takia, että Ukraina on näyttänyt olevansa valmis puolustamaan itseään ja toisaalta sen takia, miten armottomasti Venäjä käy sotaa.

”Se on kuitenkin edelleen olemassa, Ukraina ei esimerkiksi ole saanut taistelulentokoneita ja tiettyjä järjestelmiä tai lentokieltoaluetta”, Käihkö sanoo.

”On paljon enemmän, mitä länsimaat voisivat tehdä. Sillä voi tietysti olla poliittinen hinta ja sotilaallisiakin seurauksia.”

Venäjän hyökkäys voi rohkaista myös Kiinaa

Käihkö nostaa esiin myös riskin, että jos Venäjä onnistuisi sotilaallisin keinoin muuttamaan rajojaan, se voisi toimia pontimena muille. Muilla Käihkö tarkoittaa Kiinaa, joka ei ole myöntänyt pienen naapurimaansa Taiwanin asemaa itsenäisenä valtiona.

”Kyllä varmasti Kiinassa ja Taiwanissa katsotaan hyvin tarkasti tätä konfliktia ja yritetään miettiä, että mitä se tarkoittaa heille. Kiinan ja Taiwanin suhde vertautuu Venäjään ja Ukrainaan, Taiwan on pieni maa, jolla on ekspansiivinen suurvalta vieressä”, Käihkö sanoo.

Jos länsi ei nyt reagoi tarpeeksi vahvasti, on mahdollista, että se rohkaisee Kiinaa toimimaan Taiwanin suhteen.

