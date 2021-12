Paperiliitto, Ammattiliitto Pro ja Sähköliitto ovat ilmoittaneet UPM:ää koskevista työnseisauksista, jotka ovat alkamassa viikonloppuna vuoden vaihduttua.

UPM:n varautuu jo mahdollisiin lakkoihin.

UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén kertoi tänään tiistaina, että UPM:n sellutehtaiden alasajo on aloitettu ja paperitehtaat seuraavat myöhemmin perässä.

Hollménin mukaan Lappeenrannan biojalostamon jo aiemmin alkanut alasajo etenee aikataulussa.

Paperiteollisuudessa Paperiliiton työmarkkinaratkaisut ovat jo laajasti syntyneet, mutta Paperiliiton ja UPM:n sopimusvääntö on kuumentunut perusteellisesti.

Osapuolten välisiin työriitoihin on haettu ratkaisua valtakunnansovittelijan johdolla.

Valtakunnansovittelijan toimiston tiedotteessa kerrottiin viime viikon keskiviikkona, että osapuolten näkemykset työehtosopimusten tekemisestä ovat liian kaukana toisistaan, eikä ratkaisuja osapuolten kesken ole näin ollen löydettävissä ennen 1. tammikuuta alkavaa työnseisausta.

Neuvottelut täysin jumissa

Tällä hetkellä UPM:n ja Paperiliiton keskinäiset neuvottelut ovat täysin jumissa. Neuvottelut olivat aiemmin käynnissä biojalostamoliiketoiminnan osalta, mutta Hollménin mukaan Paperiliitto lopetti viime viikolla nekin neuvottelut UPM Communication Papers Oy:n ja Paperiliiton välisen sovittelutapaamisen jälkeen.

UPM:n tavoitteena on edelleen päästä neuvottelemaan liiketoimintakohtaisista työehtosopimuksista Paperiliiton kanssa.

Paperiliiton kanssa UPM:llä on ollut tarkoitus neuvotella viisi liiketoimintakohtaista sopimusta. UPM:n mukaan liiketoimintakohtaiset sopimukset ovat välttämättömiä kilpailukyvyn takaamiseksi.

Paperiliitto haluaa tehdä UPM:n kanssa yhden yrityskohtaisen työehtosopimuksen muihin liiketoimintoihin paitsi biojalostamoliiketoimintaan. Siellä olisi jatkossakin oma sopimuksensa, kuten nykyäänkin.

Toimihenkilöiden valtakunnallinen yleissitova työehtosopimus paperiteollisuudessa päättyy tämän vuoden lopussa. Jo alkuvuodesta selvisi, että UPM ei aio tehdä työehtosopimusta Pron kanssa.

UPM on aiemmin kertonut, että nykyisten työehtosopimusten päättymisen jälkeen toimihenkilöiden työehdot järjestetään kuten ylemmillä toimihenkilöillä, joilla työehtosopimusta ei ole ollut.

Sopimukset päättyvät vuoden lopussa

Työntekijöiden ja toimihenkilöiden yleissitovat valtakunnalliset työehtosopimukset päättyvät siis vuoden lopussa paperiteollisuudessa. UPM on katsonut, että päättyvillä sopimuksilla ei ole jälkivaikutusta.

Paperiliitto on puolestaan linjannut, että Paperiliiton jäsenet eivät tule mahdollisen lakon aikana lainkaan töihin. Paperiliiton mukaan lakon ulkopuolelle perinteisesti jätettyihin töihin on mahdollista tulla, jos se on mahdollista nykyisillä työehdoilla.

UPM:n mukaan Paperiliitto ei ole rajannut lakon ulkopuolelle mitään, edes yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisiä tehtäviä, kuten vedenpuhdistamojen ja voimalaitosten operointia ja kunnossapitoa.

Lakko haittaisi tehdaskaupungeissa muun muassa kaukolämmön toimituksia ja jäteveden puhdistusta, ja voitaisiin tarvita mahdollisiin varajärjestelmiin turvautumista. Lakon vaikutukset tehdaspaikkakunnilla voivat näkyä hyvinkin nopeasti.

”Lakon kohdentuminen on ammattiliiton yksipuolinen päätös, emme sille mitään voi. Näyttää siltä, että lakko alkaa ilmoitettuna ajankohtana”, Hollmén sanoo.

Jo aiemmin joulukuussa UPM kertoi, että yhtiö aikoo maksaa palkanlisää työntekijöille, jotka tulevat töihin, vaikka mahdollinen lakko toteutuisi.

UPM:n mukaan palkanlisän myötä työntekijöiden ansiot olisivat tammikuussa korkeammat kuin tällä hetkellä.

Mahdollisilla lakoilla voisi olla monenlaisia vaikutuksia. UPM:llä on Suomessa noin 10 000 alihankkijaa ja yhtiön osuus meriliikenteen kuljetuksista on noin 12 prosenttia.

Valtaosa UPM:lle alihankintaa tekevistä yrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joille toimeksiantojen keskeytyminen voi UPM:n mukaan olla iso haaste. Esimerkiksi vaikutukset erilaisiin kuljetuksiin tehtaille ja tehtailta ulos olisivat suurelta osin välittömiä, samoin työmäärään satamissa.

Meriliikenteessä UPM:n rahtien puuttuminen näkyisi UPM:n arvion mukaan viikon sisällä lakon alkamisesta. UPM:n puunhankinta sovitettaisiin UPM:n mukaan lakon alkaessa sahojen ja vaneritehtaiden tarpeiden mukaan.

Sahoilla ja vaneriliiketoiminnassa ratkaisut

UPM:ssä työmarkkinatilanne on tällä hetkellä moninainen. Jokin aika sitten UPM sai Teollisuusliiton kanssa tehtyä liiketoimintakohtaiset sopimukset vaneriliiketoiminnassa ja sahoilla.

Teollisuusliiton mukaan hyväksyttyjen sopimusten palkankorotuksissa noudatetaan metsäteollisuuteen syksyn neuvottelukierroksen aikana muodostunutta linjaa.

UPM:n mukaan esimerkiksi uusi vaneriliiketoiminnan sopimus mahdollistaa tehtaiden jatkuvan käynnin viikon kaikkina päivinä molempia neuvotteluosapuolia tyydyttävällä tavalla. UPM:n mukaan sopimuksen perusteella sekä tuotanto että työntekijöiden ansiot kasvavat ja lisäksi tuotantoon palkataan lisää henkilöstöä.