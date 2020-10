Sosiaali- ja terveysministeriö STM torppasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maskiohjeistuksen keväällä, koska ohjeistus olisi näyttänyt suosituksen antamiselta kansalaisille. Näin sanoi STM:n osastopäällikkö Tuija Kumpulainen tiedotustilaisuudessa tänään.

”THL on meidän merkittävä kansalaisten informoija. Jos THL olisi laittanut infograafit, olisi näyttänyt siltä että annamme maskisuosituksen”, Kumpulainen sanoi.

STM:n mukaan Työterveyslaitoksella on paras asiantuntemus maskien käytöstä, minkä vuoksi ohjeiden antaja oli keväällä Työterveyslaitos.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd) kysyttiin, miksei ministeriö kuunnellut THL:n pääjohtajaa Markku Tervahautaa, joka myös on asiantuntija. Tervahauta sanoi keväällä, että maskeja tulisi käyttää, mikä ei ollut THL:n virallinen linja. Tervahauta kertoi hiljattain, että STM torppasi maskiohjeistuksen antamisen THL:n sivuilla.

”Meillä on todella paljon asiantuntijoita joita me kuuntelemme joka päivä. Keväällä asiantuntijoita oli moniäänisesti äänessä. Arvostan kaikkia näitä ääniä”, Kiuru vastasi.

”Meillä oli henkilöitä, jotka olivat monenlaisilla kannoilla myöskin THL:n sisällä. Mutta THL:n ja STM:n virallinen linja sekä se asiantuntijoilta saatu tieto joka STM:llä oli käsillä ei puolustanut yleisen maskisuosituksen tekemistä”, Kiuru jatkoi.

Tiedotustilaisuudessa ei saatu selvää vastausta siihen, kuka päätti THL:n ohjeistuksen torppaamisesta keväällä.

STM:n Kumpulainen sanoi aloituspuheenvuorossaan, että maskisuosituksen tekijät ovat alansa ammattilaisia.

”On kuulostanut pahalta viime aikojen keskustelussa se väite, että he olisivat suostuneet poliittiseen ohjaukseen. En uskoisi sitä heistä”, Kumpulainen sanoi.

Maskiselvityksen tehnyt arvostettu professori emerita Marjukka Mäkelä kiisti Uuden Suomen haastattelussa jo perjantaina poliittisen ohjauksen selvityksen teossa.

STM:ltä kysyttiin myös, onko mitään muuta syytä keväiselle linjalle verrattuna nykyiseen kuin se, että keväällä maskeja ei ollut saatavilla. Kumpulaisen mukaan käsitys koronaviruksesta on muuttunut keväästä ja lisää tietoa on tullut esimerkiksi taudin tarttumisesta.

Tästä kertoi hiljattain myös epidemiologi Pekka Nuorti Uuden Suomen haastattelussa. Nuorti kertoi, että etäisyyden pitäminen on nyt erityisen tärkeää.

Kumpulainen totesi, ettei maski edelleenkään korvaa etäisyyttä tai käsihygieniaa, mutta on niiden lisänä.

Maskisuositus annettiin Suomeen elokuussa. Oppositiopuolue kokoomus on esittänyt epäluottamusta ministeri Kiurulle koronavirusepidemian hoidosta ja erityisesti maskiviestinnästä. Luottamuksesta äänestetään eduskunnassa kello 14.

Kiuru sanoi tiedotustilaisuudessa oppineensa sen, että jo keväällä asiantuntijat olisi pitänyt tuoda vielä paremmin yhteen. Kiuru on myös jo aiemmin sanonut, että viestinnässä on parannettavaa.

Toisaalta Kiuru sanoi, että keväällä kaikki asiantuntijat olivat koronakriisin täystyöllistämiä. Kiuru kuitenkin pohti, että ehkä koko sosiaali- ja terveysasioiden hallinnonala voisi tehostaa viestintäänsä kansalaisten suuntaan.

Lomaltaan etänä tilaisuuteen osallistunut STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila totesi, että THL:n Tervahaudan yhteistyö toimii edelleen päivittäin.

”On hyvä pitää mielessä, että Tervahauta on itse todennut myöhemmin, että tämä oli hänen omaa ajatteluaan, mutta myös hyvin tarpeellista ajattelua, sillä siitä lähti laaja keskustelua”, Varhila sanoi viitaten Tervahaudan keväiseen linjaukseen, että maskeja tulisi käyttää.

Tervahauta ja Varhila sanoivat myöhemmin, että kyse oli Tervahaudan omasta kannasta.

Varhilan mukaan on pidettävä mielessä, milloin kansliapäällikkö edustaa henkilökohtaista linjaansa ja milloin koko organisaation linjaa, ja yleisempää on, että kun kansliapäällikkö tai pääjohtaja jotain sanoo, kyse on koko organisaation kannasta.

