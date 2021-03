Maskien käyttö on yleistynyt, mutta osa ihmisistä ei edelleenkään ymmärrä, miten maskia kuuluu käyttää.

Kahden maskin käyttö päällekkäin voi vähentää koronatartunnan riskiä jopa 96,4 prosentilla, jos sekä viruksen kantajalla ja sille altistuvalla ihmisellä on molemmilla tuplamaski. Asia selvisi Yhdysvaltojen tartuntatautikeskuksen (CDC) tekemässä tutkimuksessa, josta kirjoittaa Medscape-julkaisu.

Yhdysvalloissa tuplamaskeja nähtiin esimerkiksi presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisissa, missä osa vieraista oli laittanut kirurgisen maskin päälle kangasmaskin.

Yleisesti ottaen tutkimuksissa on tultu siihen tulokseen, että hyvälaatuinen kirurginen maski ja vähintään kaksikerroksinen kangasmaski tarjoavat perustason suojan tartuntojen levittämiseltä. Asiantuntijat korostavat kuitenkin, että ratkaisevaa on se, miten maskia käytetään. Maskin tulee istua kasvoille mahdollisimman tiivisti, peittää nenä ja ylettyä kunnolla leuan alle. Vaikka terveydenhuollon ammattilaisille maskin oikea pukeminen on perusjuttu, monet tavalliset ihmiset eivät vieläkään ymmärrä, miten maskia käytetään.

Monilla maskin sinänsä oikein pukeneilla ongelmana ovat maskin sivuille helposti jäävät kolot, joiden kautta ilma pääsee virtaamaan. Tuplamaskin käytön hyödyistä iso osa voikin johtua oikeastaan siitä, että kaksi erilaista maskia päällekkäin auttaa tiivistämään maskien istuvuutta kasvoilla.

Yhdysvalloissa CDC on Medscapen mukaan suosittanut myös maskien kanssa käytettäviä erillisiä sovittimia, joiden ansiosta maskin istuvuus paranee. Tutkimuksissa sovitin on parantanut maskin tehoa jopa 90:llä prosentilla. Lisäsuojaa voi saada myös kahden maskin väliin laitettavasta erillisestä suodattimesta.

