Useimmat meistä ovat kuulleet vanhan huumoritarinan siitä, mitä joulupukille todella kävisi, jos hän vierailisi jouluna maailman jokaisessa kodissa. Pukki parka joutuisi kulkemaan niin käsittämätöntä vauhtia, että ilmanvastus polttaisi hänet ja porot savuna ilmaan.

Harvempi meistä lienee ajatellut sitä, miten sanoinkuvaamattoman paha aliarviointi kauheasta todellisuudesta tämä kertomus on.

Todellisuudessa pukin lisäksi kuolisivat kaikki muutkin. Sompailu talosta toiseen miljoonien tonnien tavarakuorman kanssa yli tuhatkertaisella äänennopeudella vaatisi niin paljon energiaa, että valtameret kiehuisivat ja maapallo sulaisi tuliseksi laavamereksi satojen kilometrien syvyyteen. Toisin sanoen joulupukin yhden päivän urakka pyyhkisi kotiplaneetaltamme kaiken elämän, vaikka Maa taivaankappaleena jäisikin sentään jäljelle pukin kolttosista.

Lasku perustuu oletukseen, että pukin täytyisi pysähtyä jokaisessa kodissa lahjat antamaan eikä ainoastaan ampaista talojen läpi tähtitieteellistä vauhtia. Niinpä hän joutuisi kiihdyttämään ja hidastamaan yhdessä päivässä kerran jokaista kotitaloutta kohti eli 1,6 miljardia kertaa. Maailman väkiluku on 7,8 miljardia ihmistä, ja keskimääräinen kotitalouden koko maailmassa 4,9 henkeä.

Pukki joutuisi kulkemaan kodista toiseen noin 500 kilometrin keskimääräistä sekuntivauhtia. Tämä kerrottuna 1,6 miljardilla pysähdyskerralla nielisi energiaa suuruusluokkaa 5 × 10²⁹ joulea. Vauhdin laskuperusteet esitetään alempana.

Laskussa oletettiin, että jokaiseen talouteen tuodaan lahjoja reilu 3 kiloa. Koska pukki jättää tavaroita matkan varrelle, taakka reitin aikana on keskimäärin puolet lähtötilanteen 5 miljoonasta tonnista.

Energiamäärää laskettaessa oletettiin myös pukin käytettävissä oleva kiihdytysteho äärimmäisen suureksi. Tällöin kiihdytykset ovat nopeita, ja maksiminopeus vain jonkin verran keskinopeutta suurempi. Kiihdytykset vievät energiaa itse asiassa niin paljon, että ilmanvastuksen voittamiseen tarvittavaa tehoa ei tarvitse huomioida.

Jos pukin oletetaan toimivan minkäänlaisten fysiikan lakien sisässä, voidaan lukuja kuitenkin pyöristää ylöspäin. Valitsemalla 6 × 10²⁹ joulea saadaan vastaukseksi mukavan pyöreä määrä ydinpommeja.

Kaikeksi onneksi joulupukki ei ole olemassa, tai jos onkin, hän on ulkoistanut logistiikkansa hajautetulle organisaatiolle, joka ei tarvitse yhtä tähtitieteellistä vauhtia kuin yksittäinen urakoitsija.

Tarkemmat laskuperusteet: Pukin matkareitti

Kaikkein tärkein yksittäinen parametri on joulupukin reitin pituus. Lyhimmän reitin laskuongelma tietyille pysähdyksille tunnetaan yleisessä tapauksessa niin sanottuna kauppamatkustajan ongelmana, mutta toimittaja ei löytänyt valmiiksi laskettua vastausta siihen, kun reittinä on maailman jokainen koti. Niinpä vastaus jouduttiin arvioimaan itse.

Alaraja-arvio on melko helppo rykäistä hatusta. Olettakaamme, että asunnosta tai talosta naapuriin liikkuessaan pukki joutuu kulkemaan tyypillisessä tilanteessa 10 metrin matkan. Tässä on oletettu, että pukki ei ota yhtä askelta enempää sisälle, mutta joutuu kulkemaan osan siirtymistä asuntojen välillä edestakaisin.

Edelliset luvut tekisivät noin 15 miljoonaa kilometriä. Tämä on absoluuttinen minimimatka, jota lyhyempi reitti ei ole mitenkään mahdollinen.

Kuitenkin välillä, hatusta heittäen kerran noin 30:stä, pukki joutuisi siirtymään esimerkiksi naapurikerrostaloon, kadun toiselle puolelle tai vastaavaa. Siis 100 metriä. Noin kerran tuhannesta siirtymää tulisi ehkäpä 1 kilometrin verran eli naapurikylään tai läheiselle asuinalueelle.

Noin joka 10 000. kerta pukki joutuisi liikkumaan noin 10 kilometriä eli pienten kaupunkien välisen matkan tai pidemmän matkan kylien välillä. Ehkä kerran 100 000:sta pukki liikkuisi suurehkojen kaupunkien välimatkaa vastaavat 100 kilometriä. Tämän pidempiä yksittäisiä siirtymiä pukille tuskin juurikaan tulisi, paitsi eristyneillä saarilla.

Edellinen arvio kuitenkin pätee vain kaupungeissa ja tiheästi asutulla maaseudulla. Noin 10 prosenttia maailman ihmisistä asuu hyvin harvaan asutuilla seuduilla, jossa kaikki edelliset matkat voidaan kertoa kymmenellä.

Nämä arviot ovat tietenkin tavattoman summittaisia (ensimmäistä arviota ”10 metriä per koti” lukuun ottamatta, joka on vain tavanomaisen summittainen), mutta niistä voidaan päätellä karkea suuruusluokka. Summana kaikista saadaan karkeasti 50 miljoonan kilometrin mittainen siksak-reitti talosta toiseen.

Entä nopeus? Jos pukin täytyy vierailla joka kodissa jouluillan tai -yön aikana – eli noin 12 tunnin aikaikkunassa tietyllä aikavyöhykkeellä – hänellä on aikavyöhykkeet huomioiden aikaa reilu vuorokausi eli suuruusluokkaa 100 000 sekuntia.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

Epätodellinen idylli. Tällä matkavauhdilla pukki ei ehdi maailman jokaiseen kotiin. Kuva: Colourbox

Muistakaamme nimittäin, että Tyynellämerellä ei asu juuri ketään. Niinpä atollilta toiselle kiitäminen on pelkkää alkulämmittelyä, sivuseikka koko ongelman kannalta. Siksi käytännössä aikavyöhykkeitä on käytössä vain noin 16 eikä 24.

Niinpä nopeudeksi saadaan 50 miljardia metriä jaettuna 100 tuhannella sekunnilla eli alussa mainitut noin 500 km/s. 2,5 miljoonan tonnin keskikuormalla joka ainoa kertakiihdytys tähän vauhtiin vaatisi keskimäärin 3 × 10²⁰ joulea energiaa.

Tarkemmat laskuperusteet: Montako ydinpommia?

3 × 10²⁰ joulea on käsittämättömän paljon. Yksi tnt-tonni on määritelmän mukaan yhtä kuin yksi gigakalori (4,184 GJ), joten pukin jokainen kiihdytys naapurista toiseen tarkoittaisi 75 gigatonnin ydinpommia.

Se on noin 1500 kertaa suurimman koskaan räjäytetyn ydinpommin, Tsar Bomban verran, tai noin 150 000 kertaa nykyisin tyypillisen noin 0,5 megatonnin ydinkärjen verran. Tai noin 5 miljoonaa kertaa enemmän kuin Hiroshiman pommi.

Vertailukohdaksi voidaan ottaa myös kaikki kylmän sodan loppuvaiheen ydinpommit yhteensä. Supervaltojen ydinasearsenaali tuolloin oli noin 65 000 pommia. Kerrottuna edellä mainitulla 0,5 megatonnilla per pommi saadaan 1980-luvun arsenaalin suuruusluokaksi 30 gigatonnia.

Joka ainoa joulupukin kiihdytys naapurista toiseen vastaisi siis räjähdystä, jossa sytytetään noin 2,5-kertaisesti kaikki kylmän sodan ydinpommit yhteensä. Tämä tapahtuisi joulun aikana 1,6 miljardia kertaa.

Niinpä pukki pamauttelisi yhden hieman reilun vuorokauden aikana 4 miljardia kertaa kaikki kylmän sodan ydinaseet. Huomioiden se alussa mainittu seikka, että maksimivauhdin täytyy olla ainakin hieman keskivauhtia korkeampi, voidaan luku pyöristää ylöspäin 5 miljardiin.

Jouleina pukin energiankulutus pitkältä työpäivältä olisi keskivauhdin mukaan noin 5 × 10²⁹, tai maksimivauhti huomioiden 6 × 10²⁹.

Luku on kirjaimellisesti tähtitieteellinen. Jaettuna pukin virka-ajalle eli 100 000 sekunnille se tekee noin 6 × 10²⁴ wattia, mikä on noin prosentti Auringon kaikkiin suuntiin säteilemästä energiasta. Tai 30 miljoonaa Tsar Bombaa sekunnissa, tai kaikki kylmän sodan ydinaseet 50 000 kertaa sekunnissa.

6 × 10²⁹ J on samalla noin 0,3 prosenttia Maapallon painovoimakentän sitoutumisenergiasta eli itseisenergiasta – eli siitä energiasta, joka vaadittaisiin koko planeettamme räjäyttämiseksi tomuna avaruuteen.

Toisin sanoen Maapallo taivaankappaleena jäisi henkiin joulupukin virkapäivästä, mutta elämälle Maan pinnalla ei kävisi kovin hyvin. Kuten alussa todettiin, valtameret kiehuisivat ja koko maankuori sulaisi valkohehkuisen kuumaksi laavamereksi.

Tarkemmat laskuperusteet: Miten syvälle Maa sulaisi?

Väite maankuoren sulamisesta on suoraviivaisesti perusteltu. Alkakaamme tarkastelu siitä, mitä tapahtuisi maankuorelle. Kiven lämpökapasiteetti on suuruusluokkaa 1 kJ/kg/K, sen keskitiheys pinnan lähellä noin 2,8, maankuoren keskipaksuus noin 15–20 kilometriä ja Maan kokonaispinta-ala reilut 500 miljoonaa neliökilometriä.

Niinpä maankuoren massa on luokkaa 2,5 × 10²² kg ja sen lämpökapasiteetti pyöreästi 2,5 × 10²⁵ J/K. Pukin joulumatkassa olisi energiaa kuumentamaan maankuori 25 000 asteen lämpötilaan!

Vaikka 96 prosenttia joulupukin valloilleen päästämästä energiasta haihtuisi avaruuteen, maankuori sulaisi silti laavaksi.

Suuruusluokan 80–90 prosenttia energiahäviöt avaruuteen kuulostavat äkkiseltään uskottavilta; 96 prosenttia on todennäköisesti liioittelua. Lisäksi on huomioitava, että suurin osa Maan vaipan kiviaineksesta on lämpötilaltaan varsin lähellä sulamispistettä – siispä 1000 asteen lämpötilan lisäystä ei tarvittaisi muualla kuin aivan pinnan lähellä.

(Maan vaipasta suurin osa on olomuodoltaan kiinteää valtavan paineen vuoksi. Vain silloin, kun vaipan materiaalia nousee lähelle pinnan kevyempää painetta, tavataan sulamiselle otolliset olosuhteet.)

Kaikki edelliset seikat huomioiden voitaneen heittää, että pukin matka sulattaisi Maan kiviainesta monien satojen kilometrien syvyydelle. Tätä tarkempi arvio ei ole mahdollista.

Tarkemmat laskuperusteet: Entäs ilmanvastus?

Ilmanvastuksella ei ole mitään merkitystä, kuten alussa todettiin. Olettamalla tavarakuorman tiheydeksi 0,5 kg/l saadaan keskimääräiseksi tilavuudeksi 5 miljoonaa kuutiometriä.

Olettamalla pallomainen kuorma se tarkoittaa noin 210 metrin keskihalkaisijaa ja poikkipinta-alaa noin 35 000 m². Tästä saadaan tehoksi 2,5 × 10²¹ W, mikä on alle tuhannesosan luokkaa kiihdytyksistä.

Ilmanvastustehon kaava on P = ½ b ρ A v³

missä b = muotokerroin (oletus: 1), ρ ilman tiheys, A kappaleen poikkipinta-ala ja v nopeus. Huomattakoon, että ilmanvastuksen syömä teho todella kasvaa vauhdin kolmanteen potenssiin. Vastuksen voima kasvaa toiseen potenssiin, ja P = F v.

Loppusanat

Toistaiseksi joulupukki on huhuista huolimatta pidättäytynyt lähtemästä jouluiselle virkamatkalleen. Hyvä niin, sillä sen pahempaa tuhoa Maapallo ei olisikaan nähnyt sen jälkeen, kun Marsin kokoluokkaa oleva planeetta Theia törmäsi meihin noin 4,5 miljardia vuotta sitten.

Lieneekin parasta toivoa, että pukki ei koskaan lähde matkalleen.

Toisaalta joulupukin matkan toteutus vaatisi äärimmäisen edistynyttä tekniikkaa. Onko pukki päästänyt liikkeelle täysin katteettomia huhuja, vai onko hänellä hallussaan täysin mullistavaa tietotaitoa? Ehkä maailman johtajien pitäisi lähettää vakoilijoita tonttujen joukkoon, jotta pukin tekniikka saataisiin ihmiskunnan käyttöön.

