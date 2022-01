Ulkoasiainministeriössä pitkän uran diplomaattina tehnyt historioitsija Jukka Seppinen kuvailee Gotlannin hallintaa ”äärettömän” tärkeäksi asiaksi koko Itämeren vapaalle laivaliikenteelle ja myös Suomelle.

”Se sijaitsee varsin keskellä kapeata Itämerta. Sama ajatus kuin Tanskan salmien kanssa on validi Gotlannin osalta. Niiden hallinnan pysyminen Ruotsilla on elintärkeätä Suomelle. Rohkaisevaa on Tukholman herääminen Gotlannin puolustamiseksi. Saaren miehittäminen vieraan valtion toimesta olisi vakava isku Ruotsin asemalle itsenäisenä valtiona. Ruotsin aseman koskemattomuus on tilanne, joka on jatkunut vuosisadasta toiseen. Saaren menettäminen uhkaisi pääkaupungin asemaa, ja olisi selvästi casus belli, joka voisi laukaista koko Itämeren alueen avoimeen sotaan kaikkine ulottuvuuksineen”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Ruotsi lennätti operatiivisen valmiusyksikkönsä Gotlantiin jo perjantaina. Syynä on venäläisten maihinnousualusten saapuminen Itämerelle. Dagens Nyheterin mukaan venäläisiä maihinnousualuksia oli Itämerellä lauantaina kuusi.

Seppinen muistuttaa, että myös Ahvenanmaan asema nousee väistämättä esille kriisitunnelman kiristyessä Itämerellä. Hän esittää Suomelle ja Ruotsille vaihtoehdon Nato-jäsenyydelle, koska jäsenyyshankkeen käsittely kestäisi liian kauan.

”Jos Venäjä asevoimin estää Itämeren alueella sen länsimaisten rantavaltioiden elintärkeisiin vapauksiin liittyviä toimintoja, ollaan sitten helposti sodassa Venäjän kanssa. Se on tietenkin hyvin epätoivottava vaihtoehto. Tanska ja Norja ovat Nato-maita vuodesta 1949 lähtien. Kun Suomen (ja Ruotsin) Nato-jäsenyyshanke kuitenkin vaatisi käsittelyaikaa, olisi syytä katsoa muita Nato-maiden väliintulomahdollisuuksia, jotka varmistaisivat kuuluisan artikla 5. toimivuuden koko alueelle”, Seppinen ehdottaa.

Artikla 5 on Naton perustamissopimuksen artikla, joka määrittää jäsenvaltioiden velvoitteen puolustaa muita jäsenvaltioita. Sen mukaan aseellinen hyökkäys Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa jotakin Naton jäsenvaltiota vastaan katsottaisiin hyökkäykseksi kaikkia liiton jäsenvaltioita vastaan.

Jukka Seppinen ei ota kantaa siihen, miten artikla 5:n toimivuus voitaisiin varmistaa, jos Suomi ja Ruotsi eivät ole Naton jäseniä. Asia nousi esiin viime lokakuussa, kun Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vieraili Suomessa. Kysyttäessä, auttaisiko Nato Suomea, jos Suomeen kohdistuisi sotilaallinen hyökkäys, Stoltenberg vastasi odotetusti turvatakuiden eli 5. artiklan koskevan vain Naton jäsenmaita. Puolustuspolitiikan konkari Ilkka Kanerva (kok) arvioi tuolloin, että ”on alueita, joissa Venäjän ja Naton intressit kohtaavat” viitaten juuri Gotlantiin.

LUE TARKEMMIN: