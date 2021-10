Oppositiopuolue perussuomalaiset haastoi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakkaa (sd) polttoaineiden hinnoista eduskunnan kyselytunnilla.

”Ministeri Harakka sanoi keväällä, että litra ysivitosta maksoi saman kuin hallituskauden alussa, ja se tulee maksamaan saman tämän hallituskauden lopussa. Huhhuh, mitä muunneltua totuutta. Oletteko vielä samaa mieltä? Ysivitosen keskihinta on jo yli 1,8 euroa litralta. Vuosi sitten se oli alle 1,3 euroa. 20 000 kilometriä vuodessa työmatkojaan ajava maksaa nyt yli 600 euroa enemmän. Tämä on kaikki pois muusta, kuten ihmisten ruokapöydistä. Arvoisa hallitus, mitä aiotte tehdä tälle tilanteelle?” perussuomalaisten Veikko Vallin kysyi.

Polttoaine.netin mukaan 95-bensan keskihinta oli eilen 1,785 euroa litralta.

Vallin viittasi toukokuiseen eduskuntakeskusteluun, jossa Harakka otti yhteen perussuomalaisten kanssa.

”Kun kävin Pihlajiston ABC:llä tankkaamassa, niin huomasin, että litra ysivitosta maksoi saman kuin tämän hallituskauden alussa, ja se tulee maksamaan saman tämän hallituskauden lopussa. Litra bensiiniä maksoi saman kymmenen vuotta sitten, ja se tulee maksamaan saman kymmenen vuoden kuluttuakin", Harakka sanoi tuolloin.

Nyt Harakka vastasi Vallinille näin:

”Me autoilijat seuraamme jatkuvasti polttoaineen hintaa. Ilta-Sanomat kertoi, että Helsingissä 95-bensan hinta on ylittänyt kipurajan 1,80 — Ilta-Sanomat kertoi tämän 2. syyskuuta 2012. Tämä kertoo vain siitä, että kymmenen vuoden hintahaarukan arvioiminen on käytännössä mahdotonta, muun muassa sen takia, että nyt vuoden sisällä raakaöljyn hinta on maailmanmarkkinoilla kaksinkertaistunut ja saattaa nousta siitä eteenkinpäin”, Harakka sanoi.

”Nyt jos puhutaan niin, että ei irroteta sitaatteja asiayhteyksistään, niin tarkoitin sitä, että tämän hallituksen toimet tulevat tuskin havaittavasti ohjelman toteutuessa vaikuttamaan kymmenen vuoden päästä fossiilisten polttoaineiden hintoihin, mutta nyt Euroopan unionin tiukentuneet ympäristövaatimukset ja sitten lisäksi nyt ilmeisesti kohoava maailmanmarkkinahinta tulevat vaikuttamaan”, Harakka jatkoi.

