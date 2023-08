Meta on alkanut estää journalistiset sisällöt Kanadassa.

Somejätti Meta estää journalististen sisältöjen lukemisen ja jakamisen Facebookin ja Instagramin kanadalaisilta käyttäjiltä. Prosessi on alkanut tänään, ja se on täysin voimassa muutaman viikon sisään.

Kyseessä on Metan vastaus Kanadan Online News Act -lakiin, jonka mukaan digitaalisten alustojen kuuluisi maksaa kanadalaisille medioille niiden sisällön jakamisesta alustoillaan. Pääministeri Justin Trudeau on hyväksynyt lain, ja sen on määrä tulla voimaan vuoden loppuun mennessä.

”Olemme olleet läpinäkyviä ja tehneet selväksi Kanadan hallitukselle, että tämä lainsäädäntö kuvaa väärin sitä arvoa, jonka uutislähteet saavat, kun ne päättävät käyttää alustojamme”, kommentoi Metan julkisten käytäntöjen Kanadan-päällikkö Rachel Curran tiedotteessa.

”Laki pohjaa epätoteen ennakko-oletukseen siitä, että Meta saa epäreilua hyötyä uutissisällön jakamisesta alustoillamme, vaikka asia on päinvastoin. Uutislähteet jakavat sisältöään vapaaehtoisesti Facebookissa ja Instagramissa voidakseen laajentaa yleisöään ja auttaakseen tulostaan. Siihen verrattuna me tiedämme, että alustojamme käyttävät ihmiset eivät käytä niitä uutisten takia.”

Jatkossa minkään Metan mediataloksi määrittelemän organisaation, kuten TV-kanavan, yleisradioyhtiön tai sanoma- tai aikakauslehtikustantajan, nettisivuille vievät uutislinkit tai niiden Facebook- tai Instagram-postaukset eivät tule näkymään Kanadassa sijaitseville Facebookin ja Instagramin käyttäjille. Tämä koskee niin kanadalaisia kuin kansainvälisiäkin toimijoita. Kanadalaiset Facebookin tai Instagramin käyttäjät eivät niin ikään pysty jakamaan sisältöä tällaisilta nettisivuilta tai niiden someprofiileista.

Meta tähdentää, että Kanadan ulkopuolelle sijaitseville käyttäjille muutoksia ei tapahdu. Kanadalaiset käyttäjät taas voivat nyt lukea uutisia menemällä suoraan mediatoimijoiden nettisivuille tai käyttämällä niiden omia sovelluksia.

”Toivomme, että tulevaisuudessa Kanadan hallitus tunnistaa sen arvon, jota tarjoamme uutisteollisuudelle”, Curran kommentoi.

Meta on uhannut jo pitkään toteuttavansa uutisblokin Kanadassa, mikäli lakimuutos tulee voimaan. Vastauksena tähän Kanadan hallitus, Quebecin osavaltion hallitus sekä lukuisat kanadalaiset mediatalot ilmoittivat heinäkuussa keskeyttävänsä kaiken mainostamisen Metan alustoilla protestiksi.

Laki koskee myös muita nettialustatoimijoita, kuten Googlea. Myös Google on aiemmin uhannut vastatoimilla lain takia.

Myös Australia sääti vastaavan lain vuonna 2021. Silloin Metan vastatoimet johtivat lopulta lain muuttamiseen.