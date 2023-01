Saksa ei vastoin odotuksia ole vielä tehnyt päätöstä Leopard-taistelupanssarivaunujen toimittamisesta Ukrainaan.

”Meidän on arvioitava seuraukset, joita voi olla kaikille, meillä on vastuu ja meidän on oltava erittäin varovaisia”, Saksan uusi puolustusministeri Boris Pistorius kommentoi lehdistötilaisuudessa Saksan Ramsteinissa perjantai-iltana italialaismedian mukaan.

Pistoriuksen mukaan liittokansleri Olaf Scholz päättää ”pian” siitä, salliiko Saksa muiden maiden, kuten Puolan toimittaa Leopardeja Ukrainaan. Toimitukset tarvitseva Saksan hyväksynnän, koska Leopard-panssarit ovat saksalaisvalmisteisia.

”Tankkien toimittamiselle on hyviä syitä, mutta on myös hyviä syitä olla toimittamatta niitä. Molemmat näkökannat on punnittava tarkkaan”, Pistorius sanoi Reutersin mukaan.

Reuters kertoi perjantaina, että Puola harkitsee Leopardien toimittamista Ukrainalle ilman Saksan lupaa. Puola teki poliittisen päätöksen Leopardien toimittamisesta aikaisemmin tammikuussa.

Eurasian Groupin Eurooppaan erikoistunut tutkija Mujtaba Rahman arvioi, että Saksa kärsii Leopard-päätösten lykkäämisestä ainakin ”valtavan” mainehaitan muodossa.

”Mainevauriot, joita Saksa kärsii Ukrainassa, Euroopassa ja ulkomailla ovat valtavat, ja epäilen, että niitä ei korjata, vaikka se päätyisi lähettämään Leopardeja tai sallii muiden maiden tehdä niin”, hän kommentoi Twitterissä.