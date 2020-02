Matemaattiset mallit auttavat arvioimaan, mihin suuntaan koronavirusepidemia on matkalla – jos malliin syötetyt tiedot pitävät paikkansa todellisuuden kanssa.

Arvuuttelua. Matemaattiset mallit auttavat arvioimaan, mihin suuntaan koronavirusepidemia on matkalla – jos malliin syötetyt tiedot pitävät paikkansa todellisuuden kanssa.

Arvuuttelua. Matemaattiset mallit auttavat arvioimaan, mihin suuntaan koronavirusepidemia on matkalla – jos malliin syötetyt tiedot pitävät paikkansa todellisuuden kanssa.

Neljä tutkijaa Kiinan eri yliopistoista rakensivat yhdessä matemaattisen mallin, jonka mukaan uusien koronavirustartuntojen määrä maassa on lähtenyt laskuun 12. helmikuuta jälkeen. Kyse on tapauksista, joissa koronavirustartunta on varmistettu, mutta potilas ei ole vielä parantunut tai menehtynyt.

"Matemaattisen mallimme mukaan helmikuun 13.–15. välisenä aikana verrattuna aikaisempiin päiviin uusien koronavirustartuntojen päivittäinen määrä on pienempi kuin hoidossa jo olevien tai menehtyneiden määrä”, sanoo tohtori Yi Zou Jiaotong-Liverpool-yliopistosta.

Lue myös:

Näkymä antaa hänen mukaansa toivoa epidemian hellittämisestä, mutta samalla Yi Zou varoittaa, että matemaattisen mallin ennustusvoima katoaa, jos dataan tulee muutoksia tai se ei pidä paikkansa eli jos esimerkiksi kaikkia koronavirustartuntoja ei ole raportoitu.

Malli julkaistiin tiedeyhteisön vapaaehtoisvoimin pidetyllä nettisivulla, joka on pantu pystyyn koronavirusepidemian seuraamiseksi. Mallia päivitetään automaattisesti uudella datalla puolen tunnin välein, kertoi PR Newswire lauantaina.

Kiinalaisen tiedeyhteisön nettisivuilla on myös englanninkielistä informaatiota.

Lue seuraavaksi: