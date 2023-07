Arviot korjaustarpeista on OP:n kyselyn mukaan nyt tärkein kriteeri uutta asuntoa ostettaessa.

Korjaustyöt. Arviot korjaustarpeista on OP:n kyselyn mukaan nyt tärkein kriteeri uutta asuntoa ostettaessa.

Arvio korjaustarpeista on nyt tärkein kriteeri uutta asuntoa asunto-osakeyhtiöstä ostettaessa, kertoo OP Ryhmän kyselytutkimus. Aiemmin tärkeimpänä kriteerinä on pidetty taloyhtiön sijaintia.

63 prosenttia vastanneista kertoi kiinnittävänsä eniten huomiota arvioihin taloyhtiön tulevista korjaustarpeista asuntoa asunto-osakeyhtiöstä ostaessaan. Seuraavaksi tärkeimpänä asiana pidettiin taloyhtiöön jo tehtyjä korjauksia. Yhtiön sijainti tuli tärkeysjärjestyksessä vasta kolmantena, vaikka aiemmissa kyselyissä sitä on pidetty tärkeimpänä kriteerinä.

OP Koti Uusimaan toimitusjohtaja Kirsi Tenhusen mukaan hyvin hoidetussa taloyhtiössä tehdään vuosittain joitain korjauksia.

”Mitä vanhempi yhtiö on kyseessä ja mitä vähemmän korjauksia siellä on tehty, sen pitäisi soittaa hälytyskelloja. Siellä on korjaussuma tuloillaan”, Tenhunen sanoo OP:n tiedotteessa.

Hän kuitenkin muistuttaa, että jos taloyhtiön toimintakertomuksessa on käytetty merkittävä summa korjausrahaa edelliseen vuoteen verrattuna, se voi kieliä esimerkiksi vesivuotovahingoista.

Kyselyn vastauksissa näkyy myös tontin omistajuus ja yhtiön osakasrakenne. Tenhusen mukaan kärkituloksista yhtiön taloudellinen tilanne, tontin omistusmuoto, ylläpito- ja hoitosuunnitelma ja vastikkeiden suuruus ovat samaa kokonaisuutta, jossa pyritään arvioimaan taloyhtiön taloudellista tilannetta ja asumisen kustannuksia pitkällä aikavälillä.

”Tietoisuus asumisen kustannuksista on kasvanut, ja on herätty vahvemmin siihen, kuinka merkityksellistä on pitää huolta omasta taloyhtiöstään”, Tenhunen sanoo.

OP Ryhmän toukokuussa 2023 toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi verkkopaneelissa noin 2063 suomalaista.

