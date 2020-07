EU-johtajien maratonneuvottelut elvytyspaketista jatkuvat tänään kolmatta päivää. Kiistaa on erityisesti siitä, miten paketti jaetaan tukien ja lainojen osalta.

Niin sanotut niukat maat eli Itävalta, Hollanti, Ruotsi ja Tanska vaativat yhdessä Suomen kanssa, että koronatukien osuus leikataan jopa 155 miljardiin euroon. Se olisi vain puolet Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin esittämästä kompromissista.

Helsingin yliopiston poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen huomauttaa, että asia on sekava ja vaikea seurata, koska komission esityksessä 750 miljardia euron velka on jaettu eri kohteisiin: elpymisrahasto 560 miljardia, josta siis tukia kompromissiehdotuksen mukaan 310 miljardia ja lainoja 250 miljardia. Lisäksi mukana on 130 miljardia euroa tukia EU-budjetin kautta eri kohteisiin (maatalous, koheesio, rajavalvonta) ja 60 miljardia euroa takauksia.

”Tämän vuoksi "tukien leikkaaminen" voi tarkoittaa kahta asiaa: joko korvataan elpymisrahastosta annettavia tukia lainoilla (Suomen tavoite) tai pienennetään EU-budjetin kasvattamista velalla, jolloin myös Suomi voi menettää saamisiaan, jos esimerkiksi maataloustuet leikkaantuvat”, hän kommentoi Twitterissä.

Hämmennystä on aiheuttanut myös se, että Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz sanoi lauantai-iltana Suomen liikkuneen kannoissaan yhä lähemmäs niukkoja maita. Esimerkiksi verkkolehti Politico alkoi jo puhua niukasta viisikosta. Suomen edustajat kiistivät kuitenkin sunnuntaina, että Suomi kuuluisi niukkoihin maihin.

”Mielenkiintoista olisi kuulla, mitkä kaikki vaatimukset poikkeavat”, Ronkainen huomauttaa.

Kurz toisti arvionsa hetki sitten Brysselissä pitämässään toimittajatapaamisessa. Politicon mukaan myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin kabinetti puhuu nyt niukasta viisikosta.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) osallistui kuitenkin sunnuntaina niukkojen maiden yhteiseen neuvotteluun ennen varsinaisen kokouksen alkua. Kokouksen oli määrä alkaa kello 13, mutta sen alku viivästyy juuri tämän kokouksen takia.