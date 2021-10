Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ottaa osaa velasta virinneeseen keskusteluun.

Pääministeri, sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin esitti hiljattain niin sanottua kultaista sääntöä myös Suomelle. Siinä vihreät investoinnit jätettäisiin velkasääntöjen ulkopuolelle. EU-tasolla esimerkiksi Ranska ajaa kyseistä mallia ja myös komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis suhtautuu siihen suopeasti.

”Meidän pitää esittää se kysymys, onko Suomen talouden nykyinen kehysmenettely sellainen, että se mahdollistaa niiden mittavien investointien tekemisen, joita me tarvitsemme seuraavien 10–15 vuoden aikana”, Marin sanoi Helsingin Sanomien ja Aalto EE:n Taloudenpuolustuskurssin yhteydessä järjestetyssä puheenjohtajatentissä ja vaati kehysmenettelyn uudistamista niin, että ”investoinnit tulevaisuuteen ovat aidosti mahdollisia”.

Iso riita alkamassa

Euroopassa on käynnistymässä iso riita unionin taloussääntöjen uudistamisesta. Italia pitää nykyisiä velka- ja alijäämäsääntöjä vanhentuneina ja mielivaltaisina. Pohjois-Euroopan nuuka kahdeksikko Suomi mukaan lukien haluaisi palata markkinakuriin. Vuodelta 1997 peräisin olevassa kasvu- ja vakaussopimuksessa valtiovelan katto on 60 prosentissa ja budjettialijäämän 3 prosentissa bruttokansantuotteesta. Tällä hetkellä harva täyttää kriteerit – ei myöskään Suomi.

Ohisalon mielestä kehyksen ulkopuolelta tehtävät investoinnit vihreään siirtymään sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksiin (TKI) torjuisivat ilmastokriisiä ja vahvistaisivat Suomen kilpailukykyä.

”Suomen julkinen keskustelu velasta haisee ummehtuneelta, eikä nosta yhteiskuntaamme tulevaisuuden menestyjien joukkoon. Kaikki velka kun ei ole samanarvoista. On sitä velkaa, jonka joudumme maksamaan rahassa takaisin lainaajille. Ja on sitä velkaa, jota ei mitata euroissa. Tämä jälkimmäinen, ympäristö- ja ilmastovelka, on se velka, jota ihmiskunta on pitkään surutta ottanut, eikä moni vieläkään tunnu ymmärtävän miten massiivinen vaikutus sillä meihin jokaiseen on”, Ohisalo kirjoittaa blogissaan ja muistuttaa, että koronan takia moni maa maailmassa on joutunut ottamaan velkaa.

”Nyt katseet kääntyvät siihen, pitääkö velan osalta palata koronaa edeltävään aikaan ja tapoihin toimia. Tapoihin, joita myös EU:n taloussäännöt edustavat. Pitää tai ei, järkevintä olisi sopia säännöt, joita myös oikeasti voidaan noudattaa. Maailmassa on meneillään käänne. Yhä useampi sijoittaja, pankki, suuryhtiö ja valtiokin ymmärtää, että ilmaston ja ympäristön tuhoaminen tai näiden teemojen huomiotta jättäminen kaikessa toiminnassa ei enää ole voittava strategia.”

Sekä Suomen että EU:n talouskuri uusiksi

Ohisalon mukaan nyt kannattaisi tarkastella sekä Suomen että Euroopan unionin yhteisiä talouspoliittisia sääntöjä uudella tavalla ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

”Meidän on rakennettava yhteiskuntamme uusiksi. Asuminen, liikkuminen, ruoantuotanto ja moni muu on pystyttävä jatkossa tekemään kestävämmin.”

Tähän tarvitaan nykyistä paljon enemmän TKI-panostuksia, joissa Suomi ja koko Eurooppa ovat ”jäämässä pahasti jälkeen” ja ”sillä tiellä ei ole varaa jatkaa”.

"Jotta TKI-panostukset saadaan nousuun, myös valtion pitää olla asiassa aktiivinen. Suomella on tavoite nostaa TKI-toiminta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Se vaatii valtiolta jättimäisiä lisäinvestointeja, joita on vaikeaa ellei mahdotonta toteuttaa ilman lisävelkaa.”

Ohisalon mielestä on selvää, että Suomella täytyy olla rohkeutta uudistua, vaikka se maksaisi.

”Käytännössä tämä vaatii sitä, että uudistamme tapaamme käsitellä valtiontalouden kehyksiä. Perustellut ilmasto- ja TKI-investoinnit tulisi käsitellä erilaisina menoina kuin juoksevat kulut. Sellaisina, joita varten lisävelka voidaan hyväksyä joko kehyksen ulkopuolisena menona tai muuten huomioida se kehystä korottavasti.”

Jatkossa kehysmenettelyssä tulisi Ohisalon mielestä myös huomioida paremmin muutokset verojärjestelmään vaalikauden aikana.

”Tämä mahdollistaisi esimerkiksi sen, että kehykset eivät rajoittaisi saastuttamiseen kohdistuvien veronkorotusten kompensointia ihmisille ja yrityksille.”

Aiheeton velkapelon lietsonta on Ohisalon mukaan yhtä perusteetonta kuin täysin huoleton suhtautuminen valtionvelkaan.

”Suomen ei pidä olla sinisilmäinen. Jos koko maailma ottaa halpaa velkaa taloutensa uudistamiseen, kannattaako meidän todella jäädä katsomaan sivusta?”

