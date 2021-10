”Nordea on nyt saanut arvostuksen, joka sille kuuluu. Sammon Nordea-investointi on muodostumassa jälkikäteen katsoen suhteellisen hyväksi", Wahlroos toteaa.

Vakuutuskonserni Sammolle ropisee rahaa Nordean osakkeiden myynnistä. Tänä vuonna Sampo on myynyt Nordean osakkeita noin kahdella miljardilla eurolla. Lisää myyntejä on luvassa. Jäljellä olevan osakepotin arvo on noin 4,3 miljardia euroa.