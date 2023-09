RKP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Henrik Wickström summaa kuluneen kesän poliittisen kuohunnan toteamalla, ettei puolue lähtenyt mukaan Petteri Orpon (kok) hallitukseen kaatamaan sitä.

”Lähdimme ajamaan omia tavoitteitamme kuten muutkin puolueet. Me saimme läpi useita meille tärkeitä tavoitteita, ja toisaalta jouduimme myös tekemään haastavia kompromisseja. Näin on aina hallitusneuvotteluita käytäessä”, hän kirjoittaa tuoreessa blogissaan, jossa käy läpi kesän tapahtumia.

Wickströmin mukaan RKP on tyytyväinen eduskunnassa perjantaina hyväksyttyyn rasismin vastaiseen tiedonantoon, koska se osoittaa hallituksen yhteisen linjan liittyen rasismiin.

“Se edellyttää myös konkreettisia toimenpiteitä hallitukselta ja yhteisten periaatteiden noudattamista. Mielestäni tässä työssä pääministeri Petteri Orpo on tehnyt todella hyvää työtä ja pääministeri esitteli tiedonannon sisällön kattavasti eduskunnalle”, Wickström kommentoi.

Hän korostaa blogissaan, ettei RKP ole puolueena muuttunut ja arvioi tiedonannon olevan ”hyvin lähellä” puolueen arvomaailmaa.

”Aina ei ole helppoa vaatia toimia. Kyseinen tiedonanto sitoo koko valtioneuvostoa ja myös hallituspuolueiden eduskuntaryhmiä. Pääministeri on esittänyt tiedonannon valmistelussa vahvaa johtajuutta ja en halua lähteä spekuloimaan sillä, mitä tapahtuu, jos sisältöä ei noudateta. Sen on puheenjohtajien asia”, Wickström kirjoittaa.

Hän painottaa, että tämän viikon eduskuntakeskustelussa vain harva kansanedustaja arvosteli tiedonannon sisältöä.

”Se on oikeasti kattava. Mielestäni keskustelu ei pureutunut kaikilta osin itse rasismin kitkemiseen ja sen juuri syihin. Toivon, että tämä työ on jatkossa perusteellista, eli kyseisen tiedonannon mukaista. ”

Wickström korostaa, että politiikassa asiat eivät ole mustavalkoisia. Hän kertoo joutuneensa miettimään, miten tiedonannon suhteen kannatti toimia.

”Voin kertoa, että kyseistä äänestysratkaisua edelsi pitkä pohdinta. Eniten olen miettinyt tulevaisuutta. Pääministeri on tehnyt selväksi, että perjantain äänestykset koskevat koko hallituksen luottamusta. Tämän äärelle oli pysähdyttävä miettimään, miten kannattaa toimia. Itse näen, että Suomen politiikka on polarisoitumassa ja haluan, että RKP ei omalla toiminnallaan edistä polarisaatiota. Itse pohdin ja mietin, että voinko katsoa itseäni aamulla peiliin, mikäli heitän nyt pyyhkeen kehää. Itse uskon, että hallituksen sisällä meillä on myös mahdollisuus edistää meidän arvojamme ja politiikkaamme. Olen jo nähnyt, että me siinä olemme onnistuneet ja me olemme saaneet äänen kuuluviin. Se voi olla Suomen kehitykselle yllättävänkin merkityksellistä, mutta sillä emme aina saa parhaimpia otsikoita. Vastuunkantajana oleminen ei ole aina helppoa ja palkitsevaa.”

Hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa jakaa edelleen RKP:n rivejä. RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet antoi perjantain täysistunnossa luottamuksensa hallitukselle, mutta äänesti tyhjää elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps) ja valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) luottamuksesta. Perussuomalaisten puheenjohtaja,valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi perjantaina odottavansa, että RKP:n eduskuntaryhmä puuttuu Biaudet’n äänestyskäyttäytymiseen.

