Kansanedustaja Arto Satonen (kok) ja matematiikan opettaja Marika Toivola kommentoivat Puheenvuoro-blogeissaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin tuoreita tutkimustuloksia matematiikan oppimistuloksista Suomessa.

Satosen mielestä tulokset ovat ”järkyttävät” ja ”pysähdyttävät”.

”Kahdessakymmenessä vuodessa keskimääräinen osaamisen taso on taantunut kaksi vuotta. Nyt saavutetaan yhdeksännellä luokalla keskimäärin se osaamisen taso, mikä aiemmin saavutettiin seitsemännellä luokalla. Siinä missä keskiverto ysiluokkalainen sai 20 vuotta sitten matikankokeesta kasin, saa hän nyt kutosen. Paitsi että ei välttämättä saa. Heikoimmin menestyneissä kouluissa oppilaat nimittäin saavat osaamiseen nähden noin yhden arvosanan verran korkeampia arvosanoja kuin parhaiten menestyneissä kouluissa. Lisäksi tytöt saavat osaamiseensa nähden parempia arvosanoja kuin pojat. Arvosanakannustimista huolimatta tytöt kokevat osaamisensa heikommaksi kuin pojat kaikissa arvosana- ja osaamisluokissa”, Toivola kirjoittaa.

Satosen mielestä ”alamäki on hurja”.

”Se on niin hurja, että enää ei voi vain seurata ja katsella, vaan ongelmat pitää tunnustaa ja niihin pitää tarttua”, hän kirjoittaa.

”Matematiikan tuloksista näkyy, että nimenomaan keskitaso on heikentynyt ja keskitaso on myös supistunut. Tämä on kaiken huolestuttavinta, koska suomalaisen perusopetuksen vahvuutena on pidetty sitä, että valtaosa saa hyvän pohjakoulutuksen jatko-opintoihin”, Satonen katsoo.

Satosen mukaan opettajat haluavat tehdä työtään paremmin, mikä tarkoittaisi pienempiä ryhmäkokoja ja ajankäytön kohdistamista perustehtävään. Myös inkluusio nähdään isoksi ongelmaksi, Satonen katsoo. Inkluusiolla tarkoitetaan sitä, että erityisryhmät ovat samassa luokassa muiden oppilaiden kanssa.

”Iso ongelma peruskoulun puolella on, että inklusiivisesta opetuksesta tuli säästökeino”, katsoo Toivola bloginsa keskusteluosastossa.

Inkluusiota kommentoi aiemmin Uuden Suomen haastattelussa kansanedustaja Noora Koponen (vihr), joka tunnetaan julkisuudessa myös Nuutin äitinä.

Toivola kuitenkin kiinnittää päähuomion koulujen arviointikäytäntöihin. Hänen mielestään ”jotain on pahasti pielessä matematiikan opettamiseen liittyen”.

”Yksi keskeinen rakenneongelma on mielestäni se, että koulujen käytänteet tukevat lähinnä yksinomaan summatiivista arviointia (opintokokonaisuuksien päätteeksi pidettäviä kokeita). Näin siitä huolimatta, että tieteelliset tutkimukset nostavat formatiivisen (oppimista tukevan) arvioinnin merkityksellisimmäksi yksittäiseksi tekijäksi, jolla voidaan edistää hyviä opintosaavutuksia. Mikäli oppilaat pystyvät siirtymään luokalta toiselle oppimatta mitään, opettajien käyttämät arviointimenetelmät eivät yksinkertaisesti ole eettisesti hyväksyttäviä, vaikka punakynä viuhuisi kuinka”, katsoo Toivola.

Karvi: Pitkä laskutrendi – ”Saattaa olla käsitys, että matematiikassa mekaanisia asioita ei enää tarvitse osata ulkoa”

Karvin tutkimuksen mukaan matematiikan osaaminen on selvästi eriytynyt ja ”oppilaat ovat jakautuneet osaamiseltaan kolmeen ryhmään: heikosti, keskimääräisesti ja erittäin hyvin menestyneiden ryhmiin”.

Karvin mukaan tähän näyttää vaikuttavan ainakin kaksi tekijää: koronapandemia etäkouluineen sekä oppilaiden erilainen vastauskäyttäytyminen.

”Parhaat oppilaat kirjasivat matemaattisten tehtävien perusteluja tunnollisesti kuten aiempina vuosina, mutta heikoimmin menestyneille ja aiemmin keskitason osaajiksi luokittuneille oppilaille oli tyypillisempää jättää vastaamatta perusteluja vaativiin tehtäviin. Tämä saattaa liittyä yleisemminkin vastaustekniikkaan digitaalisissa kokeissa”, Karvin tiedotteessa todetaan.

Matematiikan osaaminen on kuitenkin laskenut jo vuodesta 2000, eivätkä koronapandemia tai vastaustekniikka selitä pitkäaikaista trendiä, Karvi toteaa.

”Sivistynyt arvaus on, että osaamisen lasku liittyy ainakin osittain siihen, että moderneissa oppimiskäsityksissä ja kansallisissa opetussuunnitelmien perusteissa faktojen muistamisen sijaan tiedonhankinnan prosessien osaaminen on painottunut”, kommentoi johtava arviointiasiantuntija Jari Metsämuuronen.

”Heikommin suoriutuvilla oppilailla saattaa olla käsitys, että matematiikassa mekaanisia asioita kuten laskukaavoja ei enää tarvitse osata ulkoa, koska tiedon löytää helposti ja vaivattomasti tietoverkosta. Tällöin kuitenkin yksinkertaistenkin koetehtävien suorittaminen hidastuu ja vaikeutuu”, hän jatkaa.

