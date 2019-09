”On käsittämätöntä, että yritystuen leikkaustavoite on johtanut linjaukseen, jonka lopputuloksena rangaistaan puhtaampia diesellaatuja”, SKALin toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry kritisoi kovin sanoin Antti Rinteen (sd) hallituksen päätöstä yritystuista. Hallitus kertoi tiistaina, että yritystukien leikkaukset kohdistuvat parafiinisen dieselöljyyn. Leikkausten suuruus on 120 miljoonaa euroa.

SKAL ry muistuttaa, että ensi kesälle on lisäksi suunniteltu 250 miljoonan euron polttoaineveron korotus.

”Jotta asiasta voisi keskustella, on tehtävä peruskäsitteet selviksi ja hahmotettava esityksen kokonaisvaikutukset. Faktojen valossa esitys on käsittämätön”, SKAL sanoo tiedotteessaan.

SKALin mielestä parafiinisen dieselin verokannan ei pitäisi ylipäätään olla yritystukilistalla, sillä Suomessa polttoaineverotuksella on tarkoitus kannustaa käyttämään ympäristölle parempia polttoaineita.

”Parafiininen dieselöljy on polttoainelaatu, joka on haitallisilta lähipäästöiltään perinteistä ns. aromaattista dieselöljyä puhtaampaa. Parafiinisissa dieselöljyissä on sekä fossiilisia laatuja että täysin uusiutuvista raaka-aineista kuten jätteistä ja tähteistä valmistettua dieseliä, jonka elinkaaripäästöt ovat lähellä nollaa. Ympäristösyistä parafiinisia laatuja verotetaan kevyemmin kuin aromaattisia diesellaatuja”, SKAL lausuu.

”Lähes kaikki Suomessa myytävä uusiutuva diesel ovat laadultaan parafiinista. Jos parafiinisen dieselöljyn kevyempi verokohtelu poistetaan, se nostaa väistämättä myös uusiutuvan dieselin hintaa. Tämä vie maanteiden tavaraliikenteen kauemmaksi päästötavoitteista. Poiston kustannusvaikutus on hallituksen arvioiman 120 miljoonan euron asemesta 154 miljoonaa euroa vuodessa kuluttajille ja yrityksille”, SKAL jatkaa.

Hallitus on perustellut, että parafiinisen dieselin tarve vähenee autokannan uusiutumisen vuoksi. SKALin mukaan väite ei voi pitää paikkaansa, sillä henkilöautokannan keski-ikä on 12 vuotta.

”On käsittämätöntä, että yritystuen leikkaustavoite on johtanut linjaukseen, jonka lopputuloksena rangaistaan puhtaampia diesellaatuja. Lopputuloksena on vain veronkorotus, joka nakertaa myös työllisyystavoitetta”, ihmettelee SKALin toimitusjohtaja Iiro Lehtonen tiedotteessa.

