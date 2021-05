Kuva: Yun Shen et al.

Muovisista noin 300 nanometrin paksuisista nanokuiduista tehty suodatin voitti kaupalliset maskit mennen tullen, raportoi insinööritutkijoiden ryhmä useista yhdysvaltalaisista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

Lehdistötiedotteen mukaan nanomaskiin pysähtyi 99,9 prosenttia virushiukkasista, siinä missä kirurginen maski pysäytti 98 prosenttia, kauluri 73 prosenttia ja puuvillakangas vain 45 prosenttia. Toisin sanoen muovikuituinen nanomaski pärjäsi testissä parhaiden hengityssuojainten tapaan.

Kuidut valmistettiin sähkökehräyksellä. Sana tarkoittaa sulan materiaalipisaran muotoilua pitkäksi rihmaksi sähkökentässä.

Danmeng Shuain ja Yun Shenin johtamat tutkijat käyttivät kuitumateriaalina polyvinylideenifluoridia (pvdf), joka on teflonin sukuinen muovi. Teflonissa (rakenneyksikkö CF₂) kaikki hiiliketjuun kiinnittyvät vedyt on korvattu fluoriatomeilla, mutta pvdf:ssä (rakenneyksikkö CH₂CF₂) vain joka toisessa hiilessä.

Pvdf on teflonin tapaan kemiallisesti kestävää, vaikka se ei tietenkään pärjää teflonille, joka on kemialliselta kestävyydeltään täydellisin tunnettu materiaali normaalilämpötilassa. Pvdf:n työstö on kuitenkin helpompaa.

Pvdf-nanokuitukangas on ohutta, valkoista ja läpikuultavaa, kuten kuva yllä osoittaa. Kuidut itse kankaassa ovat suuntautuneet sikin sokin eri suuntiin, eivät kudoksena tiettyihin suuntiin.

Tieteellinen artikkeli aiheesta on julkaistu lehdessä nimeltä Environmental Science & Technology Letters.

