Vihaa ja väkivaltaa. Facebookia on aiemmin syytetty muun muassa etnisen väkivallan lietsomisesta Myanmarissa ja Etiopiassa.

Facebookia ja sen emoyhtiö Metaa on syytetty heikosta moderoinnista, mikä on mahdollistanut väkivaltaa lietsovan sisällön levittämisen useissa maissa. Meta on korostanut pyrkivänsä lieventämään vaalien jälkeistä väkivaltaa myös Brasiliassa, mutta sen hyväksymät mainokset kertovat päinvastaisesta linjasta.

Ars Technican mukaan ihmisoikeusjärjestö Global Witness testasi Facebookin moderointikäytäntöjä lähettämällä sille portugalin kielellä 16 väkivaltaista mainosta, joissa kehotettiin ihmisiä valtaamaan hallituksen rakennuksia tai puhuttiin varastetuista vaaleista. Osassa testimainoksista yllytettiin tappamaan presidentti Luiz Inácio Lula da Silvaa äänestäneiden ihmisten lapset.

”Kaivakaa esiin kaikki vallan kaapanneet rotat ja ampukaa heidät”, kirjoitetaan eräässä Facebookin hyväksymässä mainoksessa.

Muissa Facebookin hyväksymissä mainoksissa kirjoitettiin: ”kuolema Lulan äänestäjien lapsille” ja ”heidän pitäisi olla vankilassa tai kuolleena ja haudattuna, ei presidentin palatsissa”.

Ihmisoikeusjärjestön mukaan Facebook hyväksyi yhteensä 14 mainosta. Väkivaltaiset ja valheelliset testimainokset lähetettiin vain päiviä sen jälkeen, kun Brasilian entisen presidentin Jair Bolsonaron kannattajat mellakoivat kaduilla ja tunkeutuivat kongressitaloon, presidentinpalatsiin sekä korkeimpaan oikeuteen.

Ihmisoikeusjärjestö Global Witness testasi samaa myös YouTubessa, joka kuitenkin esti suuren osan mainoksista. Ongelma näyttääkin koskevan nimenomaan Facebookia, eikä verkkomainonnan alustoja yleisesti.

Metan mukaan 16 mainokset testiotos oli liian pieni kertoakseen yhtään mitään Facebookin kyvyistä moderoida sisältöä. Metan tiedottaja korostaa, että Facebook on poistanut satoja tuhansia väkivaltaisia julkaisuja Brasilian vaalien aikana ja estänyt kymmeniä tuhansia mainoksia.

Järjestö poisti hyväksytyt mainokset molemmista palveluista ennen niiden julkaisua, jotta vihaa lietsova sisältö ei pääsisi leviämään.

