Euroopan parlamentti hyväksyi viime torstaina EU:n koronapassia koskevan lakiesityksen. Uudistuksen tarkoitus on helpottaa matkustamista EU-maiden välillä koronapandemian aikana.

Jäsenmaiden tulee ottaa asetus käyttöön elokuun alkuun mennessä, selviää sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta. Suomessa ajankohdaksi kaavaillaan heinäkuuta.

Kysyimme 13.4.2021 lukijoiden mielipiteitä koronapassin tarpeellisuudesta. Vastaajia oli yhteensä 1458.

Digitaalinen vihreä todistus

EU:n komission virallinen nimiehdotus koronapassille on ”digitaalinen vihreä todistus”. Oli nimi mikä tahansa, käytännössä kyse on sähköisestä tai paperisesta asiakirjasta, jolla osoitetaan, että EU:n koronapassin haltija on joko:

Saanut koronarokotuksen Saanut negatiivisen testituloksen Parantunut koronavirus covid-19:n aiheuttamasta taudista

Kun todistus on hallussa, sen haltija voi osoittaa matkustuskelpoisuutensa yhdellä asiakirjalla. Todistuksen tulee olla EU-kansalaiselle maksuton.

Mielipiteet jakautuneet

Vastaajista 61 prosenttia piti EU:n koronapassia tarpeellisena ja 37 prosenttia ei. Vain 2 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, mitä mieltä on.

Kotimaista rokotepassia piti tarpeellisena 45 prosenttia. 50 prosenttia ei kokenut sitä tarpeelliseksi.

40 prosenttia vastanneista piti EU:n koronapassin sisältöä ja käyttötapaa epäselvänä.

Vastustavissa kommenteissa pelättiin eriarvoistumista

Koronapassia tarpeettomana pitäneiden kommenteissa ajateltiin sen eriarvoistavan ihmisiä, esimerkiksi rajoittamalla rokottamattomien oikeutta matkustaa. Lisäksi sen katsottiin olevan epäselvä kokonaisuus ja tarpeeton uudistus.

Alla lukijoiden mielipiteitä.

”Ihmisillä oltava samat oikeudet riippumatta valitseeko käyttää lääkettä tai ei. Rokotepassi vie kohti totalitarismia.”

”Ei ole mitään taetta, ettei henkilö olisi saanut tartuntaa ja kantaisi siis virusta sen jälkeenkin kun passiin on ”leima” saatu. Leima kertoo vain testin näytteenoton ajankohdan.”

”Lisää byrokratiaa ja on ehkä kallis, eikä silti takaa kantaako joku passin omistaja virusta.”

”Netistä saa väärennöksiä puoli-ilmaiseksi. Kyllä Kiina osaa.”

”Se eriarvoistaa kansalaiset, ja rokotteen ottamisesta tulee puolipakollinen (ellei lopulta jopa pakollinen). Passi on perusoikeuksien vastainen. Pandemia on väkisin luotu.”

”Meidän ei kuulu näyttää kenellekään terveystietojamme. Nyt nämä henkilöt kelle todistusta pitäisi näyttää eivät kaikki ole terveydenhuollon ammattilaisia tai suurin osa edustaa muuta ammattiryhmiä.”

Koronapassi. Havainnekuva siitä, miltä digitaalinen koronapassi saattaisi näyttää. Kuva: Alain ROLLAND

”Ei tasa-arvoista eikä aja kansalaisten etua tai oikeuksia. Politiikkojen pitäisi työskennellä kansalle ja kansan hyväksi.”

”Rokotteen ottaminen on jokaisen oma henkilökohtainen terveystieto. Tieto rokotuksesta ei kuulu kenellekään.”

”Rokote ei estä tartunnan saamista eikä tartuttamista.”

”Rahastuksen makua koko paska. Niin rokotebisnes kuin muukin. Raha irti tilanne mikä hyvänsä.”

Koronapassia kannattavat perustelivat näkemyksiään näin

Kommenteissa korostui ajatus siitä, että EU:n koronapassi helpottaisi matkustamista, rajoittaisi taudin leviämistä ja tekisi siitä turvallisempaa.

”Ilman sitä, matkailua rajojen yli pystytään tuskin avaamaan.”

”Tähän ei pidä sotkea entisten aikojen henkäyksiä. Nopeutetaan ihmeessä yritysten avausta, ja helpotetaan matkustusta maasta toiseen.”

”Ei koronaa ole vielä voitettu, joten matkustuksessa tarvitaan edelleen kontrollia siitä kuka mahdollisesti voi sairastua koronan vaikeaan versioon ulkomailla, eli ketkä ovat saaneet rokotuksen tai sairastaneet koronan sitä saaneet myös jonkinasteisen immuniteetin.”

”Erittäin tarpeellinen, koska näin saamme työllistymistä joka alalle auki.”

EU. Jäsenmaiden tulisi toimeenpanna asetus EU:n koronapassista elokuun alkuun mennessä. Kuva: Cecilia Fabiano

”Hallittu tapa kontrolloida matkustamista ja estää taudin leviämistä”

”Ei tarvitse mennä joka matkaa varten testiin. Suomessa hinta noin on 250 euroa. Nopeuttaa varmaankin myös matkustamista.”

”Haluan reissata pitkin Eurooppaa kun siihen on vielä mahdollisuus, vuoden päästä se ei enää onnistu , ikää on jo sen verran.”

”Että yhteiskuntaa ja matkustamista saadaan aukaistua, ja taloudellisesti saadaan pyörät pyörimään.”

”Rokotuksia on vaadittu ennenkin moniin maihin.”