Helsingin poliisin apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen myöntää Ylen haastattelussa, että poliisi arvioi Elokapinan mielenosoituksen aiheuttaman turvallisuusuhan väärin perjantaina.

Elokapina osoitti perjantaina mieltään Valtioneuvoston linnan portailla. Kopperoisen mukaan poliisin ja valtioneuvoston valmiusyksikön tilannekuva poikkesi perjantai-iltapäivänä toisistaan.

”Ulkopuolella toimineet poliisit ovat tehneet omat havaintonsa ja linnan sisällä olevat henkilöt omansa. Tässä on varmaan käynyt niin, että kun tietoja on vaihdettu, on syntynyt väärinkäsityksiä tai arvioitu eri asteilla se tilanne.”

Poliisin kuva turvallisuustilanteesta on Kopperoisen mukaan nyt tarkentunut.

”Kaikki on ollut rauhallista linnan sisällä eikä konkreettista uhkaa ole ollut.”

Helsingin poliisi kertoi lauantaina tiedotteessaan, että Elokapinan mielenosoituksen vuoksi turvallisuuden arvioitiin heikentyneen siten, että Valtioneuvoston linnan turvallisuushenkilökunta ohjasi rakennuksessa olevat henkilöt - tasavallan presidentin, ministerit ja muut virkamiehet - ulos rakennuksesta vaihtoehtoisten reittien kautta. Kuitenkin esimerkiksi opetusministeri Li Andersson (vas) ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiistivät tämän.

”Evakuointi ei ainakaan omalta osaltani pidä paikkaansa tai en huomannut sitä”, Andersson sanoi.

Sauli Niinistö kertoi Helsingin Sanomille, ettei häntäkään ohjattu kulkemaan tavallisesta poikkeavaa reittiä.

”Ei minua reititetty mitään muuta kautta kuin sitä, mitä aina kuljen. En käytä pääovea koskaan.”